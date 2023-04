Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme a Miami/ Lei lo accarezza, poi la passione

Melissa Satta e Matteo Berrettini passione e relax a Miami: non si nascondono più

La relazione tra Melissa Satta e Matteo Berrettini è ormai una certezza; la coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre si concede giornate di relax e passione a Miami Beach. Da giorni la modella aveva fatto sapere su Instagram che sarebbe partita per l’America, anche se non aveva svelato la motivazione.

Perquisite sedi di Roma, Lazio e Salernitana/ Indagati Friedkin, Pallotta e Lotito

“Melissa Satta accarezza il viso di Matteo Berrettini, che appare pensieroso e forse lo è pensando alla sconfitta appena subita agli Atp 1000 dopo l’insuccesso a Phoenix pochi giorni prima. Melissa sembra coccolarlo affettuosamente poi la passione prende il sopravvento sulla tenerezza” si legge su Chi. La coppia ha trascorso una splendida vacanza all’insegna del relax e dell’amore. L’ex Velina ha poi pubblicato un selfie di coppia rendendo ufficiale la relazione, per poi allontanarsi con il suo tennista a fare una passeggiata sotto il sole.

Diretta/ Barcellona Real Madrid (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via!

Melissa Satta e Matteo Berrettini, sport in amore a Miami

La storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini ha trovato conferma con il selfie di coppia e le varie paparazzate ormai inequivocabili. Giorni fa, infatti, sono cominciate a circolare le prime foto che ritraevano i due innamorati a Miami mentre erano intenti a correre.

Le foto non hanno ripreso nulla di compromettente, anche se i loro sguardi e sorrisi complici non lasciavano spazio a dubbi. Dopo la ‘maratona d’amore’ Melissa e Matteo si sono concessi un po’ di relax in piscina, anche se l’obiettivo non è riuscito a catturare oltre l’ingresso. Insomma, la modella e il tennista sembrano fare sul serio e non hanno paura di nasconderlo al mondo.

DIRETTA/ Novara Eczacibasi (risultato 2-1) streaming video tv: 4^ set!

© RIPRODUZIONE RISERVATA