MELISSA SATTA E MATTEO BERRETTINI, PERCHE’ SI SONO LASCIATI?/ “La pressione mediatica non ha aiutato…”

Melissa Satta a Verissimo: “Io e Matteo Berrettini siamo in ottimi rapporti, a volte nella vita…”

Melissa Satta ha toccato numerosi temi nel corso dell’intervista di oggi a Verissimo; particolare attenzione era sicuramente rivolta alla recente rottura con Matteo Berrettini nel merito delle ragioni che hanno sancito il mancato lieto fine. “Se la pressione mediatica ha contribuito alla fine della storia? Sicuramente non aiuta, non ti fa vivere le cose con la leggerezza che meriterebbe una storia, è stato sicuramente pesante. Nonostante tutto è stato un bellissimo anno, ho conosciuto un mondo che da fuori sembra molto bello, ma in realtà è particolarmente difficile… “.

Proseguendo nel suo discorso, Melissa Satta ha raccontato a Silvia Toffanin di essere comunque contenta del percorso di vita al fianco di Matteo Berrettini a dispetto della rottura. “Sono felicissima che sia tornato a giocare, con lui ho visto posti e persone meravigliose, porterò sempre nel cuore la sua famiglia e se passo per Roma un caffè lo prenderemo sicuro. Siamo assolutamente in buoni rapporti, a volte nella vita non si trovano gli incastri giusti”. La conduttrice ha poi concluso: “Adesso voglio seguire mio figlio in primis, a volte le relazioni ti portano un po’ lontano ma in questo momento ci sono delle priorità diverse…”. (agg. Valerio Beck)

Perché Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono lasciati? La rottura tra la showgirl e il tennista è ancora fresca, da tempo tirava aria di crisi e…

E’ finita ufficialmente da alcune settimane la storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini, anche se tra i due tirava aria di crisi già da molto tempo. Cosa è successo all’ex coppia e perché Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono lasciati dopo un anno di storia? Secondo il tennista non ci sarebbe stato nessun motivo particolare a provocare la fine del loro rapporto, come raccontato nella conferenza stampa in cui annunciava l’addio da Melissa. “Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima. Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo anno vissuto insieme”.

In tanti avevano criticato la coppia, evidenziando la differenza d’età tra Melissa e Matteo, con la modella sarda più grande del tennista di ben undici anni. Stando a indiscrezioni l’ex velina avrebbe voluto mettere su famiglia con il fidanzato, ma evidentemente dall’altra parte non c’era la stessa intenzione.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, i motivi della rottura restano privati ma…

“Pare che lei spingesse molto per avere più certezze dal campione e che lei spingesse molto per mettere su famiglia e che Berrettini non se la sarebbe sentita, visto il momento difficile”, ha rivelato il settimanale Oggi nelle scorse settimane, confermando i rumors sui motivi della rottura.

Che tra Melissa Satta e Matteo Berrettini qualcosa si fosse rotto, era ormai chiaro da tempo. In molti avevano intuito che tirava aria di crisi, specialmente quando in occasione del compleanno della modella sarda, lui non aveva pubblicato alcun messaggio di auguri. Un silenzio assordante, considerando il fatto che Melissa Satta e Matteo Berrettini sono sempre stati piuttosto attivi sui social. Così è finita una storia d’amore che se da un lato ha spesso diviso i fan, dall’altro ha anche fatto sognare…











