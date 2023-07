Melissa Satta e Matteo Berrettini: prove di famiglia?/ In vacanza con il figlio di lei tra baci e abbracci

Melissa Satta e Matteo Berrettini in vacanza

La storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini procede a gonfie vele. La coppia è da tempo uscita allo scoperto e, in questa calda estate, ha deciso di concedersi una vacanza in uno dei luoghi del cuore dell’ex velina di Striscia la Notizia ovvero la Sardegna, luogo scelto anche da Elisabetta Canalis per le sue vacanze. Sulle splendide spiagge della Sardegna, la Satta e il campione di tennis sono stati immortalati dal settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 19 luglio, pubblica non solo le foto inedite della Satta e della Canalis che si divertono in spiaggia, ma anche di Melissa con Berrettini.

La coppia, tuttavia, non è da sola. Nelle foto di Chi, infatti, insieme alla Satta e a Berrettini c’è anche Maddox, il figlio che Melissa ha avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta e Matteo Berrettini: voglia di famiglia?

Belli, innamorati e sorridenti, Melissa Satta e Matteo Berretini si mostrano super complici. Tra un bagno nello splendido mare della Sardegna e una corsa sulla spiaggia, i due giocano anche con Maddox con cui il campione di tennis si mostra molto premuroso. Giocherellone, Berrettini si diverte insieme alla fidanzata, ma anche a Maddox: che la coppia abbia voglia di mettere su famiglia?

Melissa non ha mai nascosto di sognare il secondo figlio. Finora, però, non è mai riuscita a realizzare il suo sogno: con Matteo Berrettini avrà trovato l’uomo giusto per regalare un fratellino o una sorellina al primogenito? Nel frattempo, la coppia si gode l’estate insieme.

