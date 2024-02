Melissa Satta e Matteo Berrettini si lasciano, prima di San Valentino?/ Esplode il gossip!

Melissa Satta e Matteo Berrettini si lasciano? Impazza il gossip della crisi

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono la preannunciata coppia scoppiata, in vista della festa dell’amore di San Valentino. Per il gossip made in Italy più chiacchierato del momento, nel dettaglio, Melissa Satta e Matteo Berrettini vivrebbero un momento difficile della loro lovestory, del tutto top secret o quasi.

Ordine di uscita cantanti Sanremo 2024 e scaletta 1a serata/ Chi si esibisce per primo?

L’ex velina di Striscia la notizia e il giocatore di tennis si direbbero protagonisti di una grave crisi d’amour, che li porterebbe verso la preannunciata separazione.

Ad accendere il gossip made in Italy é Citofonare Rai 2, il programma domenicale condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Al momento dell’introduzione del consuetudinario oroscopo, l’astrologo Simon & The Stars parla del primo segno zodiacale e non manca la perla di gossip sulla crisi. «Ariete arranca un poco e si sente bloccata. C’è una decisione in bilico e dei rapporti che si sono fatti più tesi, sia sul lavoro che in generale. Anche in amore con Venere in quadratura ci sono dubbi e distanza. Un periodo in cui faticate un po’. Il cielo migliora a metà febbraio». Dopo la previsione, si inserisce subito la curiosità su Melissa Satta, in un discorso di Santo Pirrotta, giornalista esperto di gossip: «Posso dire che Simon ci becca sempre?! Perché ho una notizia, una vera bombetta su una famosa coppia. Lo scoop riguarda un Ariete che è in profonda crisi con la sua fidanzata. Chi è? Lo dico, si tratta di Matteo Berrettini, che è in crisi con Melissa Satta. Mi dicono che c’è crisi e vediamo quindi se arriveranno a San Valentino. Che dici Simon arrivano a San Valentino?».

Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Esce con Maura ma pensa a Roberta Di Padua

La voce sempre più incessante sulla possibile rottura annunciata tra Matteo Berrettini e Melissa Satta corre da giorni, circolando via social e nel resto della rete. A dare vita al chiacchiericcio malevolo, in particolare, é che i diretti interessati si palesino distanti tra loro non lasciandosi immortalare da tempo in post online, di coppia. Melissa Satta di recente ha soggiornato distante dal partner forse ex, con un gruppo di amiche a St. Moritz, per prendere parte ad una sfilata di Moncler. Matteo Berrettini, invece, dopo il forfait agli Australian Open, si tiene in fase di preparazione per la re-entry nello sport. Questo dopo il match degli azzurri di Coppa Davis tenutosi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Can Yaman, dimagrito di 10 kg: trasformazione incredibile/ La confessione sul cambiamento é virale nel web!

Tra gli indizi sulla crisi d’amore

Berrettini e Satta venivano avvistati pubblicamente insieme, per la prima volta, a gennaio 2023, quando i due si trovavano insieme in tribuna a Milano per una partita dell’Olimpia.

E le uscite di coppia per loro si sono registrate, poi, in misura sempre più importante fino all’ufficializzazione della lovestory. L’amore tra l’ex velina e il tennista , tuttavia, é ad oggi, per certi versi, osteggiato dal fandom del tennista attivo via social, che a suon di critiche taccerebbe Melissa di rappresentare una distrazione per aver allontanato il tennista dal mondo dello sport, provocando lo stop dello sportivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA