Melissa Satta e Matteo Berrettini stanno insieme?/ “C’è stato un bacio”

Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno una storia? Pizzicati insieme a Milano

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono stati visti per la prima volta affiancati durante la partita dell’Eurolega di Basket Olimpia Milano-Lyon Villeurbane. La vicinanza tra i due in tribuna è bastata per far scoppiare il gossip su una presunta storia d’amore.

Melissa Satta e Steven Zhang stanno insieme?/ Foto insieme e commenti social: "Poi a Miami…"

Le indiscrezioni sono state lanciate anche dal profilo dell’esperta di gossip Deianira Marzano, in cui si notano delle foto che riprendono Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme a cena. I due piccioncini sarebbero stati avvistati insieme a Milano, e i “seguaci” dell’esperta di pettegolezzi avrebbe parlato di un bacio tra i due. Nelle immagini messe a disposizione sul web, però, non c’è ancora traccia di questo avvicinamento passionale. Attualmente, dunque, si tratterebbe solo di rumor insistenti, ma i diretti interessati non sono ancora entrati nel merito della questione.

DIRETTA/ Italia Canada (1-2): Berrettini-Fognini ko nel doppio, azzurri eliminati

Melissa Satta e la fine della storia con Mattia Rivetti: “Mi dedico al lavoro”

Dopo due anni d’amore la relazione di Melissa Satta e Mattia Rivetti volge al termine, come tante coppie molto note del mondo dello spettacolo. Neanche un avvisaglia di crisi all’orizzonte, eppure l’ex velina di Striscia La Notizia ha annunciato la rottura come un fulmine a ciel sereno: “Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine”.

Dopo la fine della sua storia con Rivetti, Melissa Satta ai microfoni di Goal Deejay dichiara: “Voglio dedicarmi soprattutto al mio lavoro di conduttrice, modella e influencer ciò che mi dà più soddisfazione”. Insomma, nonostante il dolore la modella ha deciso di pensare alla carriera, ma c’è spazio anche per un flirt? Il web parla di relazione con Matteo Berrettini, ma fino ad ora nulla di confermato.

Matteo Berrettini, due di picche a Paola Di Benedetto?/ Dopo il caldo weekend, lui...

© RIPRODUZIONE RISERVATA