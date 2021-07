Melissa Satta e Mattia Rivetti fidanzati?/ Vacanza in Sardegna tra sorrisi e gite

Nuovo amore per Melissa Satta? Il cuore della bellissima showgirl è tornato ufficialmente libero dopo la fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng da cui ha avuto Maddox, il suo bambino. Bellissima e in perfetta forma, dopo aver trascorso tutto l’anno a Milano, Melissa Satta ha cominciato a godersi l’estate nella sua Sardegna come documentano alcune storie che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Al suo fianco, durante il soggiorno in Sardegna, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola dal 7 luglio, c’è l’imprenditore Mattia Rivetti che avrebbe cominciato a frequentare dallo scorso gennaio. Nelle foto pubblicate da Chi, tra i due ci sono sorrisi e passeggiate, ma anche gite in barca. Con loro c’è anche Maddox, il figlio che Melissa ha avuto da Boateng. Nessun bacio, però, tra i due: Mattia sarà solo un amico della Satta?

Melissa Satta ritrova il sorriso nella sua Sardegna

Nella sua Sardegna, circondata dalle persone che le vogliono bene, Melissa Satta sorride e si gode l’estate insieme al figlio Maddox concedendosi qualche momento di relax insieme a Mattia Rivetti, conosciuto grazie a Renzo Rosso, il fondatore della Diesel. Con Mattia, Melissa appare serena e si gode le vacanze in attesa della prossima stagione televisiva. La Satta, infatti, dovrebbe tornare in tv con un progetto top secret. Nel frattempo, con la maggior parte dell’estate ancora da vivere, si rilassa in barca insieme a Maddox, il suo grandissimo amore, e agli amici tra cui c’è anche Mattia. L’estate, dunque, porterà ufficialmente nuovamente l’amore nel cuore della showgirl? Al tempo l’ardua sentenza.

