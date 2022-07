Melissa Satta e Mattia Rivetti/ Vacanze in Sardegna: baci e coccole in spiaggia

Melissa Satta: vacanze in Sardegna con Matti Rivetti

Melissa Satta si sta godendo le vacanza nella sua Sardegna insieme al figlio Maddox e al nuovo compagno Mattia Rivetti. L’ex velina, archiviato il matrimonio con Kevin Prince Boateng, che nelle scorse settimane ha sposato Valentina Fredegrada – ha ritrovato il sorriso con l’imprenditore nipote di Carlo Rivetti, patron di Stone Island. Melissa, Mattia e Maddox sono in vacanza sulla barca della coppia di amici Renzo Rosso e Arianna Alessi, i loro “cupido”: hanno presentato loro Mattia a Melissa. Sulle pagine del settimana Chi sono state pubblicate alcune foto della coppia più innamorata che mai: baci e abbracci per Melissa e Mattia sulla spiaggia, dopo il pranzo a Cala Petra Ruja. L’ex velina in bikini rosso mostra il fisico statuario, mentre l’imprenditore con cappellino e occhiali da sole l’abbraccia con tenerezza.

Melissa Satta, chi è e vita privata/ "Pronta a creare una famiglia con Mattia"

Melissa Satta: vacanze in Sardegna con Matti Rivetti

Lo scorso gennaio, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Melissa Satta ha parlato apertamente della sua storia d’amore con Mattia Rivetti: “È una persona diversa da quelle frequentate in passato, un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino ad adesso, Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose”. Durante le festività natalizie, la coppia era uscita allo scoperto anche sui social, pubblicando le prime foto in coppia. Nell’intervista l’ex velina aveva espresso il desiderio di diventare di nuovo mamma: “Mio figlio ha quasi otto anni e non vorrei lasciarlo figlio unico. Con calma si fa tutto, vedremo, ma in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia. Un altro matrimonio non so se lo farei, non è la mia priorità, ma mai dire mai”.

LEGGI ANCHE:

Boateng "Melissa Satta? Non l'ho tradita con Valentina"/ "Ho deciso io di separarmi…"Melissa Satta “Oggi sono felice”/ "Con Mattia Rivetti sogno di allargare la famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA