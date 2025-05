Melissa Satta a Verissimo: “Matteo Berrettini? Ha un ottimo rapporto con mio figlio Maddox”

Ospite nella puntata di oggi di Verissimo, Melissa Satta ha rilasciato un lunga intervista a Silvia Toffanin in cui si è sbilanciata sul momento d’oro e felice che sta vivendo al fianco del suo fidanzato Carlo Beretta e sul rapporto con la sua famiglia. In passato l’ex Velina è stata al centro del gossip per le sue relazione, in passato per il matrimonio con Kevin Boateng da cui è nato il figlio Maddox ed in seguito con il tennista Matteo Berrettini. E proprio sul rapporto con il tennista ha rivelato che si sentono ancora e sono rimasti amici.

Samanta Togni e marito Mario Russo si sono lasciati: "Ecco perché"/ E choc sulla mamma: "Tentato suicidio"

E sul rapporto del figlio Maddox con l’ex Matteo Berrettini, Melissa a Verissimo ha confessato: “Maddox sa che esistono i fidanzamenti e anche le persone che restano amiche anche se le cose non funzionano.” Per lei ed il figlio il tennista resta una persona importante con cui hanno condiviso anni ed esperienze che rimarrà sempre nella loro vita ed a cui vorranno bene. Mentre invece sul rapporto con il padre di suoi figlio, Melissa ha confessato che i divorzi non sono mai facili e forse quello è stato il dolore più grande della sua vita ma adesso i rapporti sono sereni e distesi soprattutto per il bene del figlio.

Nicolò di Amici 24, Verissimo: "Fidanzata? Mai stato innamorato"/ "Francesca e Trigno mi hanno aiutato tanto"

Melissa Satta pronta la matrimonio con Carlo Beretta? “Parlare di nozze e figli mi porta sfortuna”

Durante l’intervista a Verissimo, Melissa Satta parlando con Silvia Toffanin ha confessato che l’amore con Carlo Beretta procede a gonfie vele, c’è un ottimo rapporto anche con la famiglia di lui che ha accolto benissimo lei e Maddox. Ha confessato che con Carlo hanno molto in comune, entrambi sono molto legati alla famiglia ed appassionati di sport tuttavia, per il momento non vuole sbilanciarsi sulla possibilità di sposarsi ed avere figli: “Non parlerò di eventuale matrimonio o figli perché mi porta sfortuna.” Aggiungendo di vivere alla giornata godendosi ogni momento, lui inoltre è più giovane di lei e magari in futuro vorrà sposarsi ed avere dei figli ma per adesso non è nei piani, se avverrà lo sarà in maniera naturale