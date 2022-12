Melissa Satta, fiume di critiche sul web: “Troppo magra”/ Un video scatena gli hater: “Tra un po’ sparisci!”

Melissa Satta ‘troppo magra’? Il web lancia l’allarme sotto l’ultimo video da lei postato

Anche Melissa Satta si è divertita ad affrontare la challenge del momento: in mini abito argento la conduttrice si è divertita nel replicare il balletto di Mercoledì Addams, tratto dalla serie Netflix, ormai virale. L’ex velina di Striscia la Notizia si è così divertita a seguire il trend del momento, replicando i passi del balletto più celebre del web, così come fatto da tante sue colleghe. Peccato però che più che per i passi, il simpatico video ha attirato l’attenzione dei follower per un altro aspetto: la sua forma fisica.

Titina De Filippo: chi era e com'è morta/ Fatala una malattia cardiaca e il legame...

Il video del balletto è stato infatti inondato di commenti critici per Melissa Satta perché in molti l’hanno trovata ‘troppo magra’. Tanti i commenti spiacevoli contro la conduttrice, come i seguenti: “Mangia in queste feste che tra un po’ non ti si vede più”; “Ancora un po’ che dimagrisce e si spezza”; “Ma non è un troppo magra?”

Matteo Diamante, nuova frecciatina a George Ciupilan/ Pronto ad incontrarlo al GF Vip? L'indizio

Melissa Satta e i commenti degli hater: la sua reazione

Melissa Satta ha sollevato preoccupazioni ma anche critiche eccessive nei suoi confronti pubblicando un reel in cui la si vede ballare. Per i tanti che l’hanno criticata per quella che hanno trovato essere un’eccessiva magrezza, altri si sono semplicemente chiesti se stesse bene. Altri utenti invece ne hanno semplicemente apprezzato la simpatia e la grande bellezza, sottolineando che la conduttrice ha sempre avuto un fisico filiforme e che questo non significa essere troppo magri o stare male. Nessuna risposta invece è arrivata dalla diretta interessata che d’altronde si trova spesso a fare i conti con i commenti degli hater.

Divino Otelma "miei rituali funzionano"/ "Mettere in dubbio anche miracoli religiosi"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)













© RIPRODUZIONE RISERVATA