Melissa Satta, frecciata social all’ex Mattia Rivetti?/ “Non sarai mai abbastanza…”

Melissa Satta, frecciatina social indirizzata all’ex Mattia Rivetti?

Fa decisamente rumore la rottura tra Melissa Satta e l’imprenditore Mattia Rivetti, arrivata dopo quasi due anni d’amore vissuti l’una al fianco dell’altro. Pochi giorni fa è arrivato l’annuncio ufficiale della showgirl ed ex Velina di Striscia la Notizia che, attraverso una Instagram story condivisa sul suo profilo, ha annunciato la fine del loro amore: “Dopo quasi 2 anni la mia relazione è giunta al termine… Grazie, Melissa“. Pochissime parole che non hanno lasciato intendere le cause della rottura.

Melissa Satta e Mattia Rivetti si sono lasciati/ Lei: "Dopo quasi due anni..."

Ora, a distanza di più di una settimana, la Satta torna sui social con un nuovo messaggio. Anche in questo caso non fa il nome di Mattia Rivetti, ma si tratta di una frecciatina neanche troppo velata e molto probabilmente indirizzata a lui: “Una volta mia nonna mi disse una cosa bellissima: ‘Non sarai mai abbastanza per chi non sa cosa vuole‘. Solo per dire…“. Il riferimento alla naufragata storia d’amore con l’imprenditore appare evidente, sebbene lui non sia stato menzionato.

Melissa Satta "Vorrei un altro figlio"/ Maddox? Cresce ogni giorno di più"

Melissa Satta e Mattia Rivetti: le presunte cause dell’addio

Tuttavia i retroscena sulla rottura tra Melissa Satta e Mattia Rivetti sono divampati nel mondo del gossip proprio nelle ultime ore, quando Oggi ha lanciato un’esclusiva. Il settimanale ha infatti svelato i presunti motivi che hanno spinto la coppia a dirsi addio. a cominciare da una crisi nella relazione iniziata già a metà settembre, quando la showgirl aveva chiesto al fidanzato di andare a convivere in pianta stabile. Una richiesta indubbiamente importante ma a suo dire necessaria per dare stabilità a una storia d’amore che durava ormai da due anni.

Melissa Satta e Mattia Rivetti/ Vacanze in Sardegna: baci e coccole in spiaggia

Il desiderio di Melissa Satta ha però dovuto scontrarsi con la presunta resistenza dell’imprenditore che, secondo quanto riportato da Oggi, non se la sarebbe sentita di assumersi la responsabilità della convivenza e avrebbe così preferito interrompere la relazione. “Una scelta accolta da Melissa Satta con incredulità e amarezza” scrive il settimanale. Svelate dunque le presunte cause della rottura, ma potrebbe essere la stessa showgirl a fare a breve chiarezza sulla questione.













© RIPRODUZIONE RISERVATA