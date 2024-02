Melissa Satta furiosa dopo la rottura con Berrettini: “Ho preso secchiate di mer*a”/ “Basta violenza, soffro”

Melissa Satta, lungo sfogo dopo la rottura con Matteo Berrettini: “Ho ricevuto secchiate di merd* per questa relazione, ora basta!”

Melissa Satta è una furia. La storia con Matteo Berrettini è giunta al capolinea ma le dure parole su di lei e contro di lei non si placano. Motivo per il quale, nelle ultime ore, la showgirl ha deciso di rompere il silenzio e non solo confermare per la prima volta la fine della sua storia con Berrettini, ma anche annunciare provvedimenti seri in arrivo contro chi ha usato quella che lei definisce ‘violenza psicologica’ nei suoi confronti.

“Mi ritrovo a dovermi difendere da alcuni leoni da tastiera che sono giornalisti che hanno scritto titoli allucinanti su alcune testate online in Italia e all’estero in cui mi accusano, mi diffamano, scrivono dichiarazioni che non sono mai state rilasciate da parte mia e utilizzano dei termini offensivi e gravi.” ha esordito in una serie di stories su Instagram. Così ha spiegato: “Sono qui per tutelare me e mio figlio da queste accuse. Per un anno ho preso secchiate di mer*a per la mia relazione appena conclusa. Questo è stato un anno difficilissimo e adesso che la mia relazione è giunta al termine mi ritrovo, di nuovo, a subire queste cose. Lo trovo inaccettabile e prenderò provvedimenti seri con i miei avvocati”.

Melissa Satta pronta a prendere provvedimenti legali: “Questa è violenza psicologica contro una donna e madre”

Melissa Satta ha allora tenuto a ricordare che, prima di essere un personaggio pubblico, è una donna e una mamma di un bambino di 10 anni “che va a scuola, naviga e legge su internet tutto quello che viene postato perché online è difficile limitare i contenuti che arrivano ai nostri figli.” Se il gossip è da lei accettato, essendo un personaggio pubblico, non lo è invece quando sul suo conto si scrivono cose non vere: “Non accetto quando vengono scritte una marea di stron**te. Vi faccio vedere che cosa scrivono e vi rendete conto della gravità di quello che ho letto”, tuona.

La conclusione del lungo comunicato è molto dura: “Sono senza parole e sono scioccata. Non mi spiego il perché, ho sempre cercato di preservare la mia privacy e usare i social nel modo più carino possibile, ma questo non viene apprezzato, anzi. – e conclude – I termini usati e le dichiarazioni false sono gravissime. I miei avvocati stanno raccogliendo tutto quanto. Non mi merito tutto questo, sonno ricorsa a questo perché è inaccettabile, lo faccio per me, per mio figlio, per tutte le donne che si sono sentite così nella loro vita e per far capire che cosa ho passato io nell’ultimo anno. La violenza psicologica è grave quanto quella fisica”.











