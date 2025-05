Melissa Satta: com’era sul bancone di Striscia la Notizia

Melissa Satta aveva solo 19 anni quando viene scelta come velina di Striscia la Notizia conquistando immediatamente il pubblico del tg satirico e acquisendo una popolarità diventata sempre più grande con il tempo. Sempre bellissima, all’epoca, la Satta sfoggiava esattamente il fisico di oggi. Alta, snella e atletica, fisicamente, Melissa, nonostante la gravidanza e la nascita del piccolo Maddox, non è assolutamente cambiata al punto che si fa fatica a credere che sia prossima a compiere 40 anni.

Una bellezza, quella della della Satta, che ricorda quella di altre ex veline, altrettanto amatissima e bellissime ovvero Elisabetta Canalis e Giorgia Palmas. In comunque con quest’ultime, infatti, ha le origini sarde. Pur essendo nata e cresciuta a Boston, i genitori della Satta sono entrambi sardi e da loro ha indubbiamente ereditato la sua bellezza naturale diventata sempre più evidente con il tempo. Anno dopo anno, tuttavia, anche la Satta ha cambiato look e immagine, ma ha fatto ricorso anche a qualche ritocchino?

Melissa Satta sempre uguale: il suo segreto

Confrontando le foto di ieri e di oggi di Melissa Satta, il cambiamento più evidente è il colore dei capelli.- Se, all’epoca di Striscia, sfoggiava capelli scuri dovendo ricoprire il ruolo di velina mora (la velina bionda era Thais Souza Wiggers, dopo l’addio al tg satirico, la Satta ha giocato con il proprio look rinnovando la propria immagine attraverso dei giochi di colore. I capelli, infatti, in alcuni periodi, sono diventati molto chiari ma mai biondi.

Pur amando cambiare, infatti, la Satta è rimasta sostanzialmente fedele al proprio colore naturale. Anche i lineamenti del viso sono rimasti sostanzialmente identici. Sul viso, il cambiamento più evidente è la forma delle sopracciglia, un tempo più sottili e meno folte rispetto a quelle di oggi. Melissa, dunque, osa e cambia con il colore dei capelli o con il make up che può essere più leggero o più evidente in base agli eventi, ma su di lei, si fa fatica a trovare qualche ritocchino che è inesistente. Melissa, infatti, non ha mai confermato i presunti ritocchi di cui, spesso, si parla.

