Melissa Satta incinta di Carlo Beretta? L’indiscrezione bomba scuote Milano bene: abiti larghi e conferme.

Melissa Satta e Carlo Beretta aspettano un figlio? Nelle ultime ore corre insistente il rumor che vedrebbe i due presto genitori. Lui, che prima era stato fidanzato con Giulia De Lellis, oggi porta avanti una relazione stabile con l’ex velina di Striscia La Notizia, e sui social non è raro vederli insieme più complici che mai. “Lei è molto gelosa, ma le cose vanno molto bene”, aveva scritto Alberto Dandolo qualche tempo fa, “La showgirl sogna di costruire una famiglia con Carlo e aspira ai fiori d’arancio, vedremo se si scioglieranno le riserve della suocera”.

Poco fa, però, è stato Gabriele Parpiglia ad insinuare il dubbio concreto di una gravidanza, dove nella sua rubrica “Chicchi di gossip” ha parlato a lungo del fatto che Melissa Satta potrebbe presto diventare mamma bis. In particolare, l’esperto di gossip ha fatto notare come durante la vacanza in Giappone insieme al fidanzato, l’ex Velina sia sempre vestita con abiti molto più larghi del solito. Ma andiamo a leggere cosa ha scritto precisamente.

Melissa Satta e Carlo Beretta genitori: i rumor della Milano bene

“Nei salotti della Milano bene non si parla d’altro: Melissa Satta sarebbe in dolce attesa per la felicità del compagno Carlo Gussalli Beretta, ex di Giulia De Lellis (oggi incinta di Tony Effe).”, ha spiegato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter: “Al momento la notizia non trova conferme. Intanto la coppia è in vacanza in Giappone e si gode le vacanze elei usa vestiti larghi, molto larghi”. Quello che insospettisce ulteriormente i fan, è la totale assenza di smentite da parte della coppia. Del resto sembrano portare avanti una relazione seria e felice, tanto che da Silvia Toffanin a Verissimo, Melissa Satta aveva dichiarato che con Carlo Beretta non aveva mai litigato in un anno.