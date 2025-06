Melissa Satta incinta? Boom di gossip e un gesto di mamma Beretta che fa esplodere i social.

Melissa Satta è incinta. Questo il rumor delle ultime ore, che vedrebbe la famosa velina di Striscia La Notizia diventare mamma bis con il compagno Carlo Beretta. Ma non è finita qui, pare che ad alimentare i sospetti ci sia stata anche una mossa da parte della mamma del rampollo, andiamo con ordine e scopriamo cosa sta succedendo tra la coppia. La showgirl ormai da diverso tempo è innamoratissima del su Carlo Gussalli Beretta e al momento si trova in Giappone, nel bel mezzo di un viaggio ricco di emozioni e di esperienze importanti. Proprio riguardo a questa vacanza, Gabriele Parpiglia ha mosso un dubbio importante, dicendo che Melissa Satta si sta vestendo solo con abiti ampi quasi a nascondere il pancino.

Oltretutto, ha aggiunto che nel giro della Milano bene, non si parla d’altro che della presunta gravidanza di lei, che sta cercando in tutti i modi di trovare stratagemmi per celare il bel pancino. Nelle ultime ore, però, l’attenzione si è spostata su Umberta Gnutti Beretta, la madre di Carlo, che più volte negli scorsi anni era finita al centro del gossip mentre il suo adorato figlio era fidanzato di Giulia De Lellis. Pare infatti, che la madre sia molto attenta alle donne che girano intorno all’erede, e che all’epoca della frequentazione con l’influencer non fosse molto contenta.

Melissa Satta incinta? Ecco cos’ha fatto la mamma di Carlo Beretta: le foto che confermerebbero tutto

Umberta Gnutti Beretta, madre di Carlo Beretta, ha fatto una mossa social che fa ben sperare rispetto a una gravidanza del figlio. Infatti, la donna ha pubblicato sul suo profilo Instagram diverse fotografie dopo l’evento Camera Moda Fashion Trust Grant, dove l’hanno accompagnata anche Melissa Satta e il figlio. Un gesto che seppur sembri banale, denota molta più affezione nei confronti dell’ex velina rispetto a quella che nutriva per Giulia De Lellis. Oltretutto, questo ‘sbilanciarsi’ a pubblicare le foto della coppia in questo momento così speciale, fa pensare ancor di più che qualcosa stia bollendo in pentola. Voi cosa ne pensate?