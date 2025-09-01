Melissa Satta è incinta? Spunta il presunto pancino nelle foto, a Milano già si parla del sesso del bebè e della reazione della suocera.

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta presto genitori? Lei non smentisce

Il gossip milanese si fa sempre più insistente sulla gravidanza di Melissa Satta. Secondo molti esperti l’ex velina aspetterebbe un figlio senza ombra di dubbio dal fidanzato Carlo Gussalli Beretta. A lanciare il sospetto era stata una foto di lei insieme ad un’amica, postata qualche giorno fa sul suo profilo Instagram dove si vede lei accarezzarsi dolcemente la pancia con una lieve rotondità che appare dal vestito.

Certo, potrebbe essere semplicemente un caso, eppure Melissa Satta non ha ancora smentito la notizia di cui si parla da giorni. Non solo, ad insospettire ulteriormente i follower è stato un altro scatto pubblicato dalla stessa ex velina dove si è mostrata con una borsa davanti alla pancia, quasi per coprire la rotondità della gravidanza e non mostrare il pancino al pubblico. Nelle ultime ore è intervenuta anche Deianira Marzano che ha confermato la dolce attesa della modella sarda. La stessa esperta di gossip ha spiegato che a Milano la notizia è ormai nota.

Melissa Satta, la presunta reazione della suocera Umberta Gnutti Beretta

Riguardo alla presunta gravidanza di Melissa Satta, Deianira Marzano ha confermato la notizia spiegando che un utente di cui si fida le ha ribadito che l’ex velina è incinta e non solo! Pare sia stato svelato anche il sesso del bebè, che sarebbe un maschietto. Sempre in base ai rumor non ancora confermati, la famiglia Beretta sarebbe molto felice di questa gravidanza, e con il rampollo avrebbero in cantiere di trasferirsi in un’altra casa per l’occasione. Chiaramente, la reazione della suocera Umberta Gnutti Beretta non è ancora stata confermata e alcuni parlano di bufala. La madre di Carlo Beretta è stata spesso al centro del gossip per la sua tendenza nell’essere molto attenta alle relazioni del figlio, e anche questa volta non si sarebbe risparmiata giudizi in merito.