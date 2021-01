Melissa Satta/ “Kevin-Prince Boateng? Ci ho riprovato per nostro figlio”

Melissa Satta ospite di “Affari Tuoi (Viva gli sposi!), il varietà di successo condotto da Carlo Conti e trasmesso il sabato sera su Rai1. La ex velina di Striscia La Notizia torna in tv dopo la fine dell’amore dal marito Kevin-Prince Boateng. Un Natale difficile quello appena trascorso dalla bellissima modella ed influncer: pandemia a parte, la Satta ha dovuto fare i conti con la separazione dal marito con cui si era sposata nel 2016. Una storia d’amore vissuta con grande passione, ma fatta di alti e bassi visto che la coppia aveva avuto un momento di crisi che li aveva portati ad allontanarsi; poi la ritrovata serenità, un riavvicinamento che faceva ben sperare anche per il piccolo figlio Maddox, ma lo scorso 21 dicembre è arrivata la conferma da parte di entrambi della fine del loro amore.

Una ufficializzazione avvenuta con tanto di comunicato condiviso sui social: “dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox”. Questo il post pubblicato dalla coppia accompagnato da una bellissima foto di loro tre in compagnia del frutto del loro amore: il figlio Maddox, anche se il campione di calcio non si sa per quale motivo ha poi rimosso il post.

Melissa Satta: “nessun flirt con Matteo Rivetti”

Melissa Satta ci ha provato a salvare il matrimonio e l’amore con Kevin-Prince Boateng, ma alla fine questo tentativo non è andato a buon fine. Una cosa è certa la ex velina di Striscia La Notizia ha voluto riprovarci per non avere alcun rimpianto: “un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio” aveva raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo. Intanto sempre sui social la Satta ha pubblicato un lungo video post per smentire il gossip di un flirt con un nuovo compagno. “Di solito non faccio video di questo tipo, ma stavola mi sento obbligata” ha detto la Satta – “hanno scritto che io ho un flirt con un uomo, un signore che non conosco e non ho mai visto, e tra l’altro sono venuta a sapere che questa persona ha una bellissima famiglia, è sposata e ha due figli”.

A lanciare la bomba è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini che parlava di un flirt fra l’ex velina e Matteo Rivetti, imprenditore e figlio dell’ex proprietario del brand Stone Island. Un flirt smentito a gran voce dalla ex velina che ha aggiunto: “sto vivendo un momento molto particolare della mia vita, molto doloroso, come sapete, e sto cercando di viverlo tra le quattro mura di casa mia, proteggendo anche mio figlio. È molto difficile da gestire, ma sto cercando di fare del mio meglio”.



