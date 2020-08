Melissa Satta/ “La crisi con Kevin Prince Boateng? Ho messo da parte il rancore e…”

Melissa Satta si è raccontata a cuore aperto dalle pagine del settimanale Grazia parlando della crisi matrimoniale con il marito Kevin Prince Boateng. Dopo il matrimonio, la nascita del piccolo Maddox, la coppia si è ritrovata travolta da una lunga crisi che sembrava senza di via d’uscita. Per diverso tempo Melissa e Kevin Prince sono stati lontani l’uno dall’altro e c’è chi già pensava che il loro amore fosse giunto al capolinea. L’addio era dietro l’angolo, ma per fortuna la coppia è riuscita a recuperare ed oggi sono più felici che mai. Il figlio Maddox, ma soprattutto il grande amore che lega Melissa e Boateng sono stati da collante per ricostruire i cocci di una storia destinata a ben altro finale. In particolare ad unirli anche il concetto di famiglia a cui entrambi sono molto legati. Lo si comprende anche dalle parole pronunciate dalla bellissima modella sarda dalle pagine del settimanale Grazie a cui ha confidato: “non si possono cambiare i mariti come si cambiano i ferri da stiro” precisando che in tutti i matrimonio ci sono i cosiddetti momenti alti e bassi, ma che sta nella coppia affrontarli nel modo giusto.

Melissa Satta figlio in arrivo? Ora no, ma…

Melissa Satta, interrogata su come sia riuscita a superare il momento no con il marito, ha detto: “un grosso merito va alle famiglie (sia sua, sia di Kevin) e ad alcuni amici stretti che nel periodo più buio del rapporto hanno invitato la coppia a riflettere”. Non solo, la ex velina di Striscia La Notizia ha aggiunto: “io ho messo fa parte i miei rancori. Adesso va tutto bene”. Oggi la coppia è felice e più innamorata che mai, anche se non mancano le classiche litigate tra moglie e marito per via del carattere geloso ed insicuro del calciatore francese. Parlando poi di matrimonio e coppia, la Satta ha smentito una seconda gravidanza anche se sia lei che il calciatore hanno tutte le intenzioni di regalare un fratellino o una sorellina a Maddox. Sul finale poi la modella ha parlato dei suoi impegni di lavoro tra moda e televisione in cui è una delle indiscusse protagoniste.



© RIPRODUZIONE RISERVATA