Melissa Satta, l’ex marito Kevin Prince Boeateng e il figlio Maddox/ La dura decisione della separazione

Melissa Satta è tra i personaggi più amati dello spettacolo italiano, ma non tutti conoscono Kevin Prince Boateng e il piccolo Maddox, rispettivamente l’ex marito e il figlio della showgirl. La storia con il calciatore tedesco è stata lunga e ricca di amore: i due si sono conosciuti nel 2011 e hanno dato alla luce il primo figlio qualche anno dopo, nel 2014. Le nozze, però, hanno tardato ad arrivare in quanto la coppia ha pronunciato il fatidico “sì” solamente nel 2016, nella splendida cornice di Porto Cervo. Nel gennaio del 2019, però, è arrivato il triste annuncio della separazione, destinato però a durare poco tempo. Le nubi parevano oramai dileguate nel successivo luglio, quando la coppia si era riconciliata. Alla fine del 2020, tuttavia, è arrivata la decisione definitiva del divorzio.

Kevin Prince Boateng, classe 1987, è un calciatore tedesco nato il 6 marzo, sotto il segno dei Pesci. Nato a Berlino Ovest, vanta origini ghanesi da parte di padre. Il suo ruolo sul campo da calcio è quello di centrocampista o attaccante, e ha esordito nella squadra giovanile Hertha di Berlino: qui ha cominciato a giocare a soli 7 anni. Fin da quando era piccolo ha dimostrato di avere talento, e ha avuto così la possibilità di cominciare professionalmente il suo percorso nel mondo del calcio. Ha giocato nel Tottenham, nel Portsmouth, Genoa, Sassuolo, Milan, Fiorentina e Barcellona. Attualmente milita tra le fila dell’Hertha Berlino.

Maddox Prince Boateng, il figlio di Melissa Satta e Kevin: la grande passione per il calcio

Da Kevin Prince Boateng, Melissa Satta ha avuto il suo primo e unico figlio, Maddox, nato nell’ aprile del 2014. Il piccolo, che oggi appare solare e spensierato, è nato a Dusseldorf, in Germania. Se c’è una caratteristica che lo lega indissolubilmente al padre, è sicuramente la passione per il calcio: Maddox ha infatti ereditato questa passione e gioca nelle fila giovanili nell’Inter. Il fatto era stato svelato dalla showgirl stessa a Sport Mediaset: “Ora posso svelarlo: Maddox gioca nell’Intero, ma è il bello dello sport. Ad oggi gli piace fare goal, raramente si mette in porta”.

Il nome del figlio di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng svela un affascinante retroscena. Come spiegato nel 2014 fa a “Chi” dalla showgirl stessa, Maddox deriva dall’antico gaelico e significa ‘figlio di Madoc’, un principe chiamato il fortunato. Quindi il suo significato è figlio del fortunato”. Il bimbo, ora che la madre e il padre sono separati, fa la spola tra una casa e l’altra, probabilmente con molta tranquillità: i due ex coniugi hanno comunque mantenuto un ottimo rapporto nonostante la scelta di divorziare.



