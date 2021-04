Melissa Satta “Mia erede? Spero presto”/ “Odio social? Rosicone sono sempre pronte”

Melissa Satta apre le porte di casa a RTL 102.5 e si lascia andare a qualche rivelazione ai microfoni di “Protagonisti”, programma radiofonico condotto da Francesco Fredella in compagnia di Davide Scafa, Ludovica Marafini e Gianni Simioli. Proprio quest’ultimo ha scherzato con l’ex velina di Striscia la Notizia. «Qual è il mio titolo nobiliare?», ha chiesto lei. E Francesco Fredella l’ha incoronata regina dei social, visto che ha milioni di followers. Si comincia però con qualche curiosità culinaria: «Escargot o sushi? Sushi tutta la vita, non mangio animali strani. Faccio la regina moderna, vado sul sushi tutta la vita». Poi però si è fatto serio chiedendole una spiegazione in merito alle risate che sono la miglior risposta a chi critica. «Ridiamoci tanto, le rosicone sono sempre dietro l’angolo. Mettiamo le risate nel galateo».

A tal proposito Francesco Fredella le ha fatto i complimenti: «Sui social ha detto di rispondere alle critiche con una risata. Un consiglio nobile e altolocato».

MELISSA SATTA A RTL 102.5 SU HATERS E UNA EREDE…

«Più che la battuta è l’insulto che stona, non è nobile», l’osservazione di Melissa Satta, che a RTL 102.5 “Protagonisti” è tornata sulla questione dell’odio social. «A tutte le ragazze che ricevono questi messaggi di insulti volevo dire di farvi una bella risata perché voi siete sicuramente le più fighe e invece a casa ci sono le rosicone che insultano», aveva suggerito sui social. Ai microfoni di Francesco Fredella ha dribblato poi le domande su una sua possibile erede, rivelando però di coltivare il sogno di dare una sorellina a Maddox Prince, nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng. «Una mia erede? Cioè quando faccio una femmina? Spero presto, mi piacerebbe avere una femminuccia. Il principino ce l’ho già, è pazzesco», ha replicato Melissa Satta. Allora Gianni Semioli ha fatto subito notare un particolare che in effetti non era passato in osservato: «Ragazzi, posso dire una cosa? La Satta è davvero una nobildonna altolocata e snob perché così ha detto che una sua erede non è ancora nata». Melissa Satta dal canto suo non ha commentato, se non con una risata. Del resto, chi tace acconsente…

