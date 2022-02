Melissa Satta “Oggi sono felice”/ “Con Mattia Rivetti sogno di allargare la famiglia”

DOPO IL DOLOROSO DIVORZIO CON BOATENG, MELISSA SATTA È DI NUOVO FELICE

Melissa Satta torna a sorridere! Ora, al suo fianco, c’è un nuovo amore: Mattia Rivetti. Un sentimento reso ufficiale durante le scorse festività natalizie, condividendo le prime foto di coppia sui social. Lui, come ha recentemente affermato la 36enne – è una persona diversa da quelle frequentate in passato. È un ragazzo non famoso e molto riservato, che le sta dando qualcosa di totalmente differente da quello che ha avuto fino ad ora. «Sono molto felice – dichiara Melissa – perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose». Il suo sogno, infatti, è quello di tornare a investire sul futuro, allargando la famiglia con un bebè.

Il dolore della fine del suo matrimonio è dunque alle spalle anche se – come lei stessa confida – certe sofferenze non si dimenticano. La fine della storia con Kevin Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox, è stata infatti un colpo duro. Non se l’aspettava e non è stata una sua scelta. «È andata così – conclude – ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune, che nel nostro caso è Maddox, e sta andando bene», ha dichiarato a Verissimo.

ORA VIVE IL SUO AMORE ALLA LUCE DEL SOLE

Ora, dunque, Melissa Satta ha aperto di nuovo il suo cuore a Mattia Rivetti, un uomo sicuramente diverso dai precedenti amori. Tra questi – lo ricordiamo – anche Bobo Vieri, sentimento nato quando lei aveva solo 19 anni. Rivetti non appartiene allo showbiz ma è un imprenditore nel campo della moda e, riservatissimo, non ha nemmeno una pagina social. I due si sarebbero conosciuti qualche mese fa grazie a un amico comune, lo stilista Renzo Rosso. La storia è stata gestita con discrezione fino allo scorso Capodanno, ufficializzandola poi pubblicamente con gli scatti della loro vacanza a Cortina. L’uomo, oltre a conquistare Melissa, pare abbia immediatamente creato un buon feeling con Maddox. Proprio questo avrebbe dato modo all’ex velina non solo di vivere la relazione con serenità ma anche di “guardare avanti”.

Maddox, infatti, ha ormai quasi otto anni e Melissa non vorrebbe lasciarlo figlio unico. «Con calma – ha aggiunto – si fa tutto, vedremo, ma in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia». Meno sicura, invece, all’idea di un secondo matrimonio, non sa se lo rifarebbe. Al momento non è una sua priorità ma… mai dire mai!



