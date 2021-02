MELISSA SATTA/ Quali sono le cause della separazione da Boateng?

C’è anche Melissa Satta, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda ogni sabato pomeriggio a partire dalle 16 su Canale 5. Qualche giorno fa, Melissa ha festeggiato il suo 35esimo compleanno in compagnia di amici e parenti, rinunciando tuttavia a vedere suo marito Kevin Prince Boateng, da cui si è separata di recente. I due avevano già affrontato una crisi nel 2019, a cui era subito seguito un riavvicinamento. Era stata lei stessa a raccontarlo, in un’intervista rilasciata in quel periodo sempre ai microfoni di Verissimo: “Stiamo insieme da tanti anni, abbiamo vissuto insieme trasferimenti, traslochi, un figlio: tante cose per essere comunque giovani, quindi forse serviva un momento di distacco per mettere le idee in chiaro. Adesso siamo riusciti a trovare una quadra”.

Melissa Satta festeggia 35 anni

Dopo la festa in casa con annesso taglio della torta, Melissa Satta e le sue amiche si sono concesse un giro di shopping per le vie di Milano. I fotografi l’hanno immortalata insieme a diverse modelle e influencer coinvolte in una vera e propria rimpatriata in occasione del compleanno della showgirl. Dopo un pranzo fuori, precisamente in un ristorante di via Montenapoleone, Melissa si è fatta accompagnare da una delle sue amiche in una prestigiosa gioielleria del quadrilatero, dove ha comperato un costoso bracciale d’oro. Insieme a lei, poco prima, c’erano anche Bianca Brandolini, Alessandra Grillo e Federica Fontana. Infine, i paparazzi hanno documentato il suo rientro a casa, dove ad aspettarla c’era il piccolo Maddox, il figlio avuto dalla sua unione con il noto centrocampista e attaccante del Monza.

Melissa Satta e il suo ‘grazie’ a Boateng

“Rimarremo l’uno per l’altra un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio” è la promessa che si sono fatti Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng nel dirsi addio. “Grazie per questi 9 anni e per il regalo più bello, Maddox”. Il suo ‘grazie’ è ribadito nella didascalia delle foto del suo compleanno, in cui compare in compagnia del bambino, che abbraccia: “Grazie a te la mia vita è ogni giorno più bella”. Per inciso, le cause della separazione da Boateng non sono state chiarite. Queste le sue parole ai tempi della loro prima crisi: “Io penso che non dirò mai cos’è successo, non è importante di chi sono le colpe, l’importante è capire se si può andare avanti. E per me vale sempre la pena lottare per la famiglia. Secondo me nei momenti difficili noi donne siamo quelle che riescono a sacrificarsi di più”.

