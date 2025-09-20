Melissa Satta trova la felicità accanto a Carlo Beretta, 11 anni di differenza non contano: il racconto della showgirl.

Al podcast One More Time anche Melissa Satta si è raccontata senza sconti, andando a svelare alcuni retroscena sulla sua vita che nessuno conosceva prima d’ora. Prima di tutto, ha dichiarato di essere estremamente legata alla sua indipendenza: “Sono sempre voluta rimanere indipendente, non ho mai voluto che nessuno mi mantenesse. Ho avuto compagni che stavano bene, che potevano anche regalarmi qualcosa, ma non ho mai chiesto. L’indipendenza per me è libertà al 100%“.

Melissa Satta si è buttata nel mondo dello spettacolo totalmente a caso, decidendo di fare un provino dove la fanno ballare in seguito ad una presentazione: “io stessa non mi sarei mai scelta, e invece loro vedevano qualcosa“, spiega, “Non immaginavo niente da quell’esperienza, l’ho presa con leggerezza, e invece è diventata l’inizio di un percorso che mi ha cambiato la vita“. Nella sua lunga intervista al podcast ha poi confessato di amare moltissimo la solitudine e che sta cercando di trasmettere questo valore al piccolo Maddox: “Ogni tanto dico a mio figlio: impara a stare da solo, perché è la cosa più importante della vita“.

Melissa Satta sulla relazione con Carlo Gussalli Beretta: “Ero prevenuta“

Oggi Melissa Satta, che forse è incinta, è felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, colui che era l’ex compagno di Giulia De Lellis. Inizialmente, non era molto convinta della relazione, ma poi ha cambiato idea: “Poi è successo che io a gennaio mi sono lasciata, lui pure. Eravamo persone libere. Un po’ di mesi dopo mi ha scritto un messaggio… io ero molto scettica all’inizio, un po’ prevenuta“. In seguito ha scoperto che il loro rapporto era una sorpresa continua, e si è detta molto fortunata di poter stare con lui.

In particolare, Melissa Satta apprezza il fatto che Carlo Gussalli Beretta abbia ormai costruito un rapporto meraviglioso anche con Maddox, suo figlio. La showgirl ha notato che l’uomo porta molto rispetto nei suoi confronti. Infine, parla anche della differenza d’età tra lei e il compagno, il quale è più giovane di 11 anni: “Alla fine è solo uno stupido numero, non conta niente… Bisogna dare la possibilità alle persone di farsi conoscere e poi ci si può fare un’idea. Ma alla fine non siamo nessuno per giudicare“.