Melissa Satta vola a Miami: vacanza con Matteo Berrettini?/ Indizi sui social e…

Melissa Satta vola a Miami da Matteo Berrettini?

Con una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, Melissa Satta ha annunciato la partenza per Miami. La conduttrice di Sky ha prima pubblicato un video mentre è in volo e, successivamente, ha mostrato il passaporto indicando in Miami la propria destinazione. Non una città qualsiasi dal momento che proprio in Florida si trova Matteo Berrettini con cui avrebbe iniziato una frequentazione da qualche settimana.

Dal profilo social del campione di tennis, tuttavia, non arriva alcun indizio. Nessuna storia e nessun post da parte del tennista, attualmente impegnato nell’annuale torneo che si tiene ogni anno proprio in Florida. La Satta, da parte sua, dopo aver svelato la meta del suo viaggio, non ha pubblicato altro.

Matteo Berrettini in crisi: Melissa Satta corre da lui?

Matteo Berrettini è impegnato nel secondo turno del torneo Masters 1000, ma per il tennista, sportivamente parlando, non è un periodo facilissimo. Proprio per questo motivo, probabilmente, Melissa Satta avrà deciso di raggiungerlo per stargli vicino e aiutarlo a superare il momento. Sistemate le ultime cose in Italia, così, la Satta ha preso un volo con destinazione Miami dove spera di far ritrovare il sorriso e la giusta concentrazione in campo.

Proprio della relazione con la Satta, ha recentemente parlato Berrettini difendendo le proprie scelte sentimentali: “Sto vivendo una relazione sentimentale come tutti i ragazzi della mia età – ha dichiarato in un’intervista a La Repubblica – Mi spiace che una cosa totalmente positiva venga poi considerata come una distrazione professionale”.

