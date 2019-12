Melita Toniolo/ Da showgirl in tv a influencer sul web (All Togheter Now)

Melita Toniolo sarà tra i protagonisti stasera, 4 dicembre 2019, di All Togheter Now. La splendida ragazza nasce a Treviso nel 1986 e il suo nome è immediatamente associabile al Grande Fratello. La showgirl veneta, oggi come oggi, non è particolarmente impegnata in tv. Di certo il suo lavoro è più che altro quello di influencer e di modella, oltre che quello di mamma di Daniel. All’attivo ha moltissimi ruoli all’interno della televisione italiana: presentatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, modella, showgirl, attrice. Molto spesso è stata la protagonista delle pagine di gossip. Sicuramente è proprio durante il Grande Fratello del 2007 che Melita è al centro del gossip: sceglie di lasciare Luca Dorigo in diretta tv a fronte della sua infatuazione per Alessandro Tersigni. A partire del 2015 inizia una relazione con Andrea Viganò, il comico meglio conosciuto con il nome di Pistillo. Il loro affiatamento appare ovvio fin dall’inizio e il loro amore è coronato dalla nascita del giglio Daniel nel 2017. Dal punto di vista professionale la bella Melita è nota soprattutto per il suo ruolo da inviata per la trasmissione di Italia Uno, Lucignolo, programma televisivo diretto da Studio Aperto che la vede vestire i panni di Diavolita.

Melita Toniolo, All Togheter Now: un futuro da influencer?

Ora come ora più che una stella della televisione italiana Melita Toniolo, oggi ad All Togheter Now, è seguitissima su Instagram, dove i suoi follower hanno la possibilità di seguire passo passo la sua vita. A farla da padrona, nella sua bacheca, le tantissime foto sexy che le consentono di mettere in mostra un fisico statuario e perfettamente allenato. A tal proposito, di recente, ha suscitato non poco seguito una sua foto in lingerie che ritrae la Toniolo su un tavolo in legno rustico. Il sensuale completino intimo mette in evidenza un corpo bene definito da fare invidia ad una ventenne. In realtà, la vera nota di colore della foto, è data dalla didascalia che la stessa Toniolo apporta: “Quando sei a tavola e vuoi annusarti le ascelle con nonchalance per capire se sei tu che puzzi o quello accanto a te!”. Sicuramente un modo per dare ironia ad una foto che trasuda sensualità ed erotismo.

L’ironia è una caratteristica che, tendenzialmente, fa da padrona in tutti i post di Melita che, pienamente consapevole della propria bellezza e della propria sensualità, cerca sempre di stemperare l’erotismo che la sua immagine porta con sé. Poco tempo fa ha dedicato ai suoi followers una foto che la ritrae sudata e, proprio per sminuire il suo fascino di femme fatal, ha accompagnato lo scatto con una citazione davvero simpatica e assolutamente scherzosa: uscite sudate e col mal di testa anche voi dalle riunioni dell’asilo? Di recente, inoltre, ha pubblicato una foto in biancheria intima che ha messo in evidenza la cicatrice del parto, mostrandola senza timore e con estremo orgoglio. È proprio questo ciò che fa innamorare la gente: la sua genuinità.



