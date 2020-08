Melita Toniolo, foto in costume per gli hater: “Sfogatevi”/ Risposta al body shaming

Quello di Instagram può essere un mondo bellissimo ma, al contempo, spietato. Quando si parla di corpo, poi, viene automatico citare un fenomeno tristemente noto al giorno d’oggi oltre che molto diffuso: il body shaming. La pratica di criticare, offendere una persona solo per qualche difetto fisico è poi ancora più diffusa quando si parla di volti noti dello spettacolo e non. Lo sa bene Melita Toniolo che spesso si è trovata a rispondere agli hater che hanno avuto parole al veleno sul suo fisico. Quella che però ha dato a tutti loro in uno dei suoi ultimi post è una vera e propria lezione di vita. La bellissima Melita, fregandosene di mostrare un po’ di pancetta, si è mostrata in un sexy costume da bagno, replicando a colore che, a prescindere, l’avrebbero criticata.

Melita Toniolo risponde agli haters e stupisce tutti: “Finalmente una di noi”

“Ciao haters, questa foto è solo per voi: – ha esordito poi Melita Toniolo nella didascalia della foto – volevo farvi sfogare ancora un pò e avvisarvi che per agosto ho coperto gli addominali con la pasta al sugo, la coca cola e qualche moscow mule. A settembre si vedrà. A presto, ciao!” Un risposta dritta che arriva, seppur con grande ironia, dritta al punto. Un messaggio molto apprezzato dai fan, che hanno commentato con toni entusiasti. “Mi fai sentire meno sola, potrei avere gli addominali, ma a me onestamente piace mangiare, w la buzza” ha scritto una utente; e ancora “Non sai che ventata d’aria fresca questo tuo post! Finalmente una donna NORMALE che si mostra per come è e non si vergogna di avere un filo di pancia (tra l’altro stai benissimo!)”, ha scritto un’altra fan. Insomma, brava Melita!





