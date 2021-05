Melita Toniolo/ “Grande Fratello Vip? No, ma Diavolita sarà dentro di me per sempre”

Melita Toniolo è tra gli ospiti della nuova puntata di Game of Games, il game show condotto da Simona Ventura su Rai2. La ex concorrente del Grande Fratello torna in tv più bella che mai dopo un anno davvero difficile per tutti. Anche la modella e influencer, infatti, ha vissuto molto male il periodo del lockdown dello scorso anno, anche se appena è stato possibile con la partenza della zona 2 è tornata a vivere. Intervistata da dilei.it la Toniolo ha rivelato: “abbiamo preso la bicicletta e siamo stati in giro tutto il giorno in mezzo al bosco. Daniel, il mio piccolino, era felicissimo di respirare aria fresco. E non lo nego, anche io”.

Melita Toniolo, foto in costume per gli hater: "Sfogatevi"/ Risposta al body shaming

Durante il lockdown la ex gieffina è stata ugualmente protagonista: prima durante un e-book dedicato ai bambini e poi pubblicando un video del momento della sua gravidanza. “Prima ero molto gelosa del mio parto, mi sembrava una cosa da tenere per me. Ma ci sono moltissime donne che ogni giorno, preoccupate, mi chiedono informazioni. Allora ho deciso di renderlo pubblico per aiutare le future mamme che hanno paura e dubbi” – ha detto la Toniolo che parlando del suo essere mamma ha precisato – “cerco di parlare molto con Daniel, soprattutto quando non capisce qualcosa o quando si comporta in un certo modo. Cerco di essere tutto quello che una mamma sogna di essere: dolce, simpatica, autorevole… Ma quante volte perdo la pazienza?! Tantissime”.

Melita Toniolo/ Da showgirl in tv a influencer sul web (All Togheter Now)

Melita Toniolo: dal Grande Fratello al ruolo di Diavolita

Melita Toniolo è conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato nel 2007 al Grande Fratello. Un’edizione che le ha cambiato per sempre la vita, anche se la bellissima influencer e modella oggi non tornerebbe mai come concorrente nella versione vip del reality show. “Non la rifarei, perché purtroppo sono cambiate tante dinamiche e anche il pubblico si aspetterebbe qualcosa di diverso rispetto a 13 anni fa.. In più ora ho un bambino che ha bisogno di me e non ce la farei ad assentarmi per tutti quei mesi” – ha rivelato la Toniolo a dilei.it precisando però di essere ancora oggi legata al personaggio di Diavolita – “sarà dentro di me per sempre. È un personaggio che mi è stato costruito per realizzare delle interviste divertenti e controcorrente con politici e non solo. Rompere le scatole è una dote che ho dentro”. Infine parlando di lavoro, non nasconde di avere ancora un grande sogno nel cassetto: “quello che sogno è di essere sempre felice della vita, delle scelte e di quello che il destino mi porta”.

LEGGI ANCHE:

Melita Toniolo attaccata: “Che brutta pancia”/ Lei replica: “Siamo quello che siamo, dobbiamo accettarci"

© RIPRODUZIONE RISERVATA