Melita Toniolo “Ho detto no al Grande Fratello Vip”/ “Giulia Salemi? Non la conosco…”

La settima edizione del Grande Fratello Vip vinta da Nikita Pelizon ha avuto tra i concorrenti un protagonista indiscusso di una delle ultime edizioni nip ovvero Daniele Dal Moro. Tra le edizioni del Grande fratello nella sua versione originale la settima è stata una delle più seguite. Tra le concorrenti c’era la bellissima Melita Toniolo che, dopo la partecipazione al reality, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Dopo essere diventata mamma, la Toniolo si è dedicata soprattutto al suo bambino, ma oggi è pronta a tornare ufficialmente in pista anche se non lo farebbe partecipando al Grande Fratello Vip che ha già rifiutato.

“Mi è stato proposto, ma ad oggi per me è un no”. – Ha dichiarato a FanPage – “Non ho nulla contro il GF perché mi ha dato tutto quello che sono, ma sono passati tanti anni e sono diventata una persona riservata. Anche sui social, non racconto mai per filo e per segno la mia giornata”. La Toniolo, inoltre, per il momento, non parteciperebbe neanche all’Isola dei Famosi mentre accetterebbe di diventare concorrente di Pechino Express.

Melita Toniolo erede di Giulia Salemi

Dopo la decisione di Giulia Salemi di lasciare Radio 101 a causa degli altri impegni di lavoro, al suo posto, è arrivata Melita Toniolo che ha colto con entusiasmo l’offerta. Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, la Toniolo ha anche parlato della Salemi ammettendo, tuttavia, di non aver avuto modo di conoscerla.

“Non la conosco, non abbiamo neanche avuto l’occasione di salutarci. Spero che possa passare in radio, non sono gelosa di lei dal punto di vista lavorativo. Se ho ricevuto critiche dai suoi fan? In realtà, con molto stupore, no. Lei è un personaggio molto forte sui social e mi ha stupito che avesse fan così educati e gentili. Questo dice molto di quello che ha seminato nella sua vita e nella sua carriera”, ha svelato.

