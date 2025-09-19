Angelo Mellone senza freni: “Critiche inutili, Insegno vola e Bonolis resta indietro”. La stoccata al quiz targato Mediaset.

Mellone choc: “Dovete ammettere di aver sbagliato“

Venerdì 19 settembre 2025 si è tenuta la conferenza stampa per i nuovi programmi targati Rai. Ricordiamo, infatti, che ben presto torneranno Ciao Maschio, I Fatti Vostri e Linea Verde, i quali si scontreranno con Verissimo al sabato. E in questa occasione motivo Angelo Mellone ne ha approfittato per lanciare qualche stoccata a Mediaset, e come ha riportato Cinguetterai su X, ha tirato in ballo sia Pino Insegno che Paolo Bonolis.

Ma per quale motivo? I due conduttori sono stati al centro delle polemiche per via dell’accesa concorrenza tra le parti, e soprattutto per il fatto che il programma di Paolo Bonolis perdendo i colpi facendosi superare da Insegno a mani basse: “Vorrei che gli stessi ipercritici che hanno preventivamente bombardato Reazione a Catena di Pino Insegno”, ha detto Mellone, “adesso con la stessa sicurezza e forza dicano: ‘Scusateci, ci siamo sbagliati’…“. E come dargli torto?

Reazione a catena, i vertici Rai decidono di prolungare il programma di Pino Insegno

Cinguetterai ha poi riportato che Mellone, direttore della parte intrattenimento di Rai, ha poi sottolineato quanto Pino Insegno con Reazione a Catena stia ‘stravincendo’ contro Bonolis e il suo Avanti un’altro: “Reazione a catena continua a salire e a stravincere sulla concorrenza…“, dice. In effetti nell’ultimo periodo il quiz serale di Canale 5 non sta ottenendo i risultati sperati. Anzi, è partito tiepidissimo con il 17% di share mentre Reazione a Catena che si difende bene con il il 21.11% e il 24.60% di share nella terza puntata. Insomma, numeri grandissimi che portano il programma in auge rispetto a prima.

Il sito Affariitaliani, poi, ha anche raccontato che Rai ha prolungato la fine della stagione di Reazione a Catena dato l’enorme successo del programma. Ecco la news: “Del successo di Reazione a catena se n’è accorta la Rai che quindi ha deciso di far proseguire il game…Il programma di Pino Insegno che doveva chiudere al termine della prima decade di ottobre, andrà avanti ancora fino al 19…“. Al momento, a quanto pare si continuerà fino alla fine di ottobre.