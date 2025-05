Melody con ”Esa Diva” incanta l’Eurovision: energia travolgente!

Sul palco dell’Eurovision c’è spazio anche per l’energia travolgente di Melody, in gara con la canzone “Esa Diva”. La cantante spagnola si è esibita già in semifinale, con un ottimo riscontro da parte del pubblico, che ha apprezzato molto la sua performance energica. “Sei stata perfetta”, “L’hai fatto spettacolare”, “Speriamo che tu possa raccogliere almeno tanto quanto ti sei impegnata”, “Hai dato tutto, incredibile”, “Vincitrice. Impossibile migliorare quanto fatto”, “Sei la vincitrice di già, senza dubbio”, “Regina di Spagna e d’Europa”: questi alcuni commenti ricevuti da Melody dopo la sua straordinaria performance con il brano “Esa Diva”, che ha convinto gli spagnoli, entusiasmandoli fino a riempire di commenti positivi i social di Melody.

Ricordiamo che per l’Eurovision Song Contest, i fan non possono votare il proprio Paese. Melody, dunque, avrà bisogno anche dell’appoggio di altri telespettatori e non solamente di quelli spagnoli, che per quanto siano entusiasti del suo brano non possono votarla. “Esa Diva”, il brano portato da Melody all’Eurovision 2025, riuscirà a trionfare nella finale di questa sera? Lo scopriremo solamente dopo il televoto.

Melody con ”Esa Diva” all’Eurovision 2025: “È stata brutale!”

A piacere, durante la prima esibizione di Melody all’Eurovision 2025, è stata la sua canzone “Esa Diva” ma non soltanto. “L’Europa può dire quello che vuole, ma Melody è stata brutale. La canzone può piacere o meno, ma ciò che hanno fatto è sublime. La messa in scena, la voce potente, la narrazione. Una rappresentazione più che degna. Melody, grande artista” ha scritto un utente sui social. A stupire, dunque, non è stato tanto il brano in sé, quanto la straordinaria esibizione della cantante spagnola: luci, musiche, balli e scenografia in generale sono stati perfetti e questo, nell’ottica dell’Eurovision Song Contest, può essere determinante per vincere.