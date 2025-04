Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, Corrado dichiara il suo amore a Melody: “Non faccio altro che pensare a te”

Si sta per concludere anche questa stagione della fiction di Rai1 con protagonista Francesca Chillemi e dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 si scopre che cosa succederà nelle prossime puntate soprattutto alla coppia formata da Melody e Corrado. I due nelle prossime puntate si riavvicineranno sempre di più. Il giovane avvocato è rimasto molto colpito sin da subito dalla ragazza, da quando l’ha incontrata nella Casa famiglia del Sorriso e piano piano ha trovato il modo di dichiararle i suoi sentimenti: “Da quando mi hai tirato un caffe sulla camicia io da quel giorno non faccio che pensare a te…ma c’è che tu stai attraversando un momento molto delicato ed a me piace fare le cose per bene.”

Che Dio ci aiuti 8 e Francesca Chillemi sotto attacco: non ci sarà la prossima stagione?/ Sui social è bufera

Ed in effetti Melody ha una situazione molto delicata alle spalle che, stando a quanto riportano le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 rischiano di diventare sempre più insostenibili. Melody (Bianca Panconi) è una giovane ragazza che fugge da un ex fidanzato violento, possessivo e manipolatore. Dopo l’ennesima aggressione in cui viene ferita, anche se non gravemente, viene soccorsa da Suor Azzurra e portata nella Casa del Sorriso. Per lei è l’inizio di una vita, cambia noma da Alisa in Melody per non farsi riconoscere ed inizia a lavorare in un bar. Tuttavia il suo passato continuerà a tormentarla ma al suo fianco avrà l’avvocato Corrado (Giulio Maria Corso), non solo l’assisterà nella sua delicata situazione ma tra i due sin da subito scatterà una certa complicità.



Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni prossima puntata 1 maggio 2025/ Cristina e Pietro si lasciano?

Melody e Corrado in Che Dio ci aiuti 8 n pericolo: la resa dei conti di Sandrino rischia di farsi pericolosa

E dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 si scopre che Corrado confesserà a Melody di provare un forte sentimento per lei. Corrado è un giovane avvocato amico ed ex paziente di Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni). Anche nel passato di Corrado, infatti, ci sono dei drammi e dei traumi che lo hanno segnato. La morte improvvisa del fratello lo ha gettato in uno stato di profonda angoscia e sconforto, ha iniziato a soffrire di insonnia e per questo ha iniziato un percorso di psicoterapia da Lorenzo. I due hanno sviluppato una forte amicizia e per questo ha deciso di occuparsi dei casi pro-bono della casa-famiglia tra cui quello di Melody.

Quando va in onda Il paradiso delle signore? Cambiamenti importanti programmazione/ Annuncio Roberto Farnesi

Le anticipazioni svelano che tra Melody e Corrado in Che Dio ci aiuti 8 scatterà subito la scintilla ma entrambi saranno frenati a causa delle ferite del loro passato. Le anticipazioni tuttavia svelano che ha poco a poco proveranno ad aprirsi e decideranno di uscire insieme, Melody e Corrado si preparano per il loro primo appuntamento, ma tutto andrà a rotoli. E non è tutto perché successivamente Melody, invece, sarà nervosa a causa della resa dei conti con il suo ex fidanzato Sandrino. Melody e Corrado in Che Dio ci aiuti 8 saranno in pericolo?

Che Dio ci aiuti 8: lieto fine per Melody e Corrado? Bianca Panconi si sbilancia: “Sara felice”

Nel frattempo delle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 le ha fornire Bianca Panconi in un’intervista rilasciata ad Amica.it: “Come finisce tra Melody e Corrado in Che Dio ci aiuti 8? Sicuramente ci sarà una bella crescita, sarà più felice ma non posso dire di più perché svelerei troppe cose.” Insomma cresce l’attenzione sulla coppia e sulle vicende, della fiction di Rai1 che va in onda ogni giovedì in prima serata a partire dalle 21.35 circa con due episodi. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming sul sito di Raiplay dove restano disponibili anche dopo la messa in onda e sempre consultabili.