Meloni a Stoltenberg: “Nato va rafforzata”/ “Pieno sostegno Italia a Ucraina. Su Ue…”

LA VISITA DEL SEGRETARIO GENERALE NATO CON LA PREMIER MELONI

«Confermo l’impegno dell’Italia nei confronti della Nato e delle sfide comuni che l’Alleanza si trova ad affrontare in questo momento delicato»: lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrando a Roma il segretario generale della Nato Jens Stoltemberg. Nella breve conferenza stampa congiunta al termine dell’incontro avvenuto il 10 novembre mattina a Palazzo Chigi, la Premier ha ribadito come «La dimensione transatlantica ed europea sono ovviamente entrambe fondamentali per la nostra sicurezza».

Meloni ha poi spiegato a Stoltenberg come sia prioritario ora più che mai «lavorare per rafforzare l’Alleanza nel suo complesso con un forte pilastro che deve essere anche europeo con l’obiettivo di renderla ancora più forte e capace di rispondere alle minacce da ogni direzione». Proprio il destino della guerra in Ucraina ha rappresentato il punto forte del primo bilaterale Nato per la nuova Presidente del Consiglio: come già ribadito nel suo discorso programmatico, Meloni sottolinea come «La coesione politica dell’alleanza e il nostro impegno fermo a sostegno della causa ucraina sono dal nostro punti di vista la risposta migliore che gli alleati della Nato possano dare in termine di determinazione a rimanere uniti a difendere la sicurezza euroatlantica». La Premier italiana sottolinea con il segretari Nato quanto «Dobbiamo insieme difendere i comuni valori della nostra identità occidentale, è quello che siamo impegnati a fare». In conclusione, la Presidente Meloni ha ribadito come le dimensioni transatlantica ed europea sono entrambe fondamentali per la sicurezza del Paese: «l’alleanza è indispensabile per la sicurezza e la prosperità delle nostre nazioni, senza sicurezza non c’è e non ci può essere crescita». Fuoriprogramma al termine della conferenza stampa, con Meloni che ha informato della notizia della liberazione di Alessia Piperno dal carcere in Iran: «è ora in volo verso l’Italia, ringrazio la Farnesina e i servizi segreti italiani».

STOLTENBERG AL GOVERNO MELONI: “ITALIA PUÒ SEMPRE CONTARE SULLA NATO”

«Primo ministro Meloni, cara Giorgia, grazie per avermi dato il benvenuto a Roma, è sempre bello tornare qui, e molte congratulazioni per il tuo incarico di primo ministro dell’Italia», ha esordito invece il segretario generale Jens Stoltenberg aprendo l’intervento in conferenza stampa da Palazzo Chigi. In un clima cordiale e sereno, il n.1 della Nato si concentra in primis sulle alleanze strategiche con il Governo italiano, salvo poi sottolineare alcuni punti di politica esterna esiziali in questo difficile momento storico. «L’Italia è uno dei Paesi fondatori della nostra Alleanza e ha un ruolo fondamentale. L’Italia può sempre contare sulla Nato e la Nato può sempre contare sull’Italia», ha aggiunto Stoltenberg evidenziando come «L’Italia è fianco a fianco con gli alleati per la pace in Europa e per sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario. Accolgo con gran favore il contributo importante dell’Italia per la difesa Ucraina, con centinaia di milioni di euro di aiuti finanziari e umanitari».

Con il ritiro da Kherson delle truppe russe sul suolo ucraino, il destino della guerra potrebbe realmente svoltare secondo il segretario Nato: «abbiamo preso nota dell’annuncio russo del ritiro da Kherson, dobbiamo vedere come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni. Questo dimostra che la Russia è sotto una fortissima pressione e se lasceranno Kherson sarà altra vittoria per l’Ucraina». Entrambi i leader hanno evidenziando l’importanza dell’evento “NATO Cyber Defense Pledge Conference 2022”, organizzato in tandem da Usa e Italia con il supporto della Nato: «L’Italia e gli Stati Uniti sono entrambi ottimi esempi di forti difese informatiche. A maggio l’Italia ha pubblicato la sua nuova Strategia Nazionale di Cybersecurity, accompagnato da diverse iniziative come l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza informatica e dallo sviluppo della Strategia Cloud Italiana». Ad inizio anno invece, ha chiarito Stoltenberg chiudendo la conferenza stampa, «il presidente Biden ha firmato una legge per monitorare gli attacchi informatici e i pagamenti di ransomware in tutta l’America. In questo modo le autorità possono distribuire rapidamente risorse per aiutare coloro che vengono attaccati, individuare le tendenze e avvertire altre potenziali vittime». Sul fronte della guerra in Ucraina, l’annuncio di Stoltenberg dall’Italia è ancora netto: «L’Ucraina ha respinto l’invasione della Russia grazie alla tenacia del suo popolo e al sostegno degli alleati della Nato. Continueremo a sostenere l’Ucraina, per tutto il tempo necessario».













