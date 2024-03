MELONI-BIDEN/ Torna Chico Forti, avanti con i due Stati, ma “scompare” l’Ucraina

Entrata alla Casa Bianca per concordare l’agenda dell’anno di presidenza italiana del G7, Giorgia Meloni ne è uscita con un successo tutto interno: il trasferimento in Italia di Chico Forti, imprenditore trentino che da 24 anni sconta negli Usa una contestata condanna all’ergastolo per omicidio. Dove aveva fallito il Governo Draghi, che si erano speso con Washington per ottenere il rimpatrio del connazionale, è riuscita invece la Meloni, che ha fatto valere i suoi solidi legami con l’amministrazione Usa. Certo, non è dato sapere al momento quale sia la contropartita politica chiesta dagli Usa per concedere Forti, forse qualche base navale in Sicilia. In ogni caso, “Sono contento che Giorgia sia tornata, abbiamo molto di cui discutere”, ha detto infatti Joe Biden, che ha già ricevuto due volte la presidente del Consiglio italiana in poco più di sei mesi.

I contenuti del bilaterale hanno confermato l’intesa sulla necessità di trovare una soluzione alla crisi in Medio Oriente. “È una nostra preoccupazione”, ha detto la premier nello Studio Ovale, “dobbiamo coordinare le azioni per evitare una escalation, e sosteniamo pienamente lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti. La crisi umanitaria è la nostra priorità numero uno, l’Italia ha concentrato il suo contributo su questo. Lavoriamo per un G7 concreto e sostanziale. Intendiamo riaffermare un ordine internazionale basato sulle regole, difendendo la libertà”. La Meloni ha anche detto che “serve un’alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani” e che il G7 “porrà particolare attenzione anche sul continente africano” per invertire l’“approccio predatorio” e mettere fine alle migrazioni illegali.

Biden ha poi confermato che a giugno parteciperà al summit dei leader del G7 in Puglia. Il clima di piena collaborazione non è stato guastato dalla decisione della premier di non incontrare la stampa al termine dell’incontro: probabilmente temeva che i cronisti le avrebbero chiesto dei rapporti tesi con il Quirinale piuttosto che di quelli sereni con la Casa Bianca.

Piuttosto, il vero nodo che non è stato sciolto è un altro: la situazione in Ucraina. Nei resoconti del colloquio, a parte un “grazie” di Biden per il sostegno dell’Italia, non c’è traccia del conflitto tra Mosca e Kiev, ignorato in un vertice che doveva occuparsi delle grandi strategie planetarie. O meglio, ne ha parlato Biden nell’ennesima gaffe clamorosa: mentre annunciava il lancio di aiuti su Gaza, ha confuso l’enclave palestinese con Kiev. “Ci uniremo ai nostri amici in Giordania e ad altri”, ha detto, “per effettuare lanci di cibo e rifornimenti aggiuntivi in Ucraina e cercheremo di continuare ad aprire altre strade verso l’Ucraina, inclusa la possibilità di un corridoio marittimo per consegnare grandi quantità di assistenza umanitaria”.

Scivoloni a parte, il silenzio sul tema riflette le tensioni tra Usa e Ue. Proprio due anni fa Washington soffiava sul fuoco promettendo guerra “fino all’ultimo ucraino” e alla caduta di Putin, alimentando l’odio contro la Russia e invitando gli alleati a tagliare i rapporti economici (e soprattutto le forniture energetiche) con il Grande Nemico. Ora invece, per la campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali di novembre, Biden ha tagliato i fondi. Viceversa, l’Europa è pervasa dallo spirito bellicista che spinge a un riarmo generalizzato: Ursula von der Leyen ne ha fatto un caposaldo del programma elettorale per le europee, Emmanuel Macron vuole spedire contingenti Nato a Kiev, un “falco” come l’olandese Mark Rutte è pronto a insediarsi alla guida dell’Alleanza atlantica e pure un peso massimo dell’europolitica come Mario Draghi chiede massicci investimenti militari in vista di varare la difesa comune. Chiaro che Giorgia Meloni non si trova a proprio agio in questo contesto, combattuta tra il feeling con Washington e l’appoggio, in atto da tempo, alla von der Leyen e tutto ciò che essa rappresenta. Così, per evitare imbarazzi, l’Ucraina è sparita dai radar della coppia Biden-Meloni. E la guerra continua.

