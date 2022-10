Meloni incontra Berlusconi/ “C’è unità di intenti, serve esecutivo di alto profilo”

Giorgia Meloni ha incontrato Silvio Berlusconi questa mattina, prima della visita al villaggio della Coldiretti, allestito nel parco Sempione a Milano. Ad annunciarlo è stata proprio la leader di Fratelli d’Italia, che si è detta “ottimista” in merito al futuro della coalizione. I due partiti hanno successivamente diramato una nota sul colloquio, che si è svolto “in un clima di grande collaborazione e unità di intenti”. Nel corso di esso è stata “ribadita la soddisfazione per l’affermazione del centrodestra alle elezioni politiche”. e hanno fatto il punto sull’attuale situazione politica

I due capi di partito, oltre a fare il punto sull’attuale situazione politica in vista della creazione del nuovo Governo, come riportato da SkyTg24, hanno approfondito inoltre alcuni dei temi più urgenti della agenda, tra cui in particolare energia. Infine, si legge nella nota, “hanno condiviso la necessità che l’Italia abbia bisogno di un esecutivo di alto profilo, capace di affrontare le gravi emergenze che il Paese si trova di fronte”.

Meloni incontra Berlusconi: il colloquio tra i due leader prima della visita al villaggio di Coldiretti

Dopo l’incontro con Silvio Berlusconi, la leader del centrodestra Giorgia Meloni si è recata in visita al villaggio della Coldiretti. È stata questa la sua prima uscita pubblica dopo le Elezioni Politiche 2022. “Sapete che in questi giorni ho scelto di limitare uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier più urgenti. Se saremo chiamati a governare questa nazione, è chiaro da subito che abbiamo in mente di dare risposte efficaci e immediate ai principali problemi”, ha affermato come riportato da SkyTg24.

E sul futuro del Governo: “Non intendiamo fare da soli, credo nei corpi intermedi. La politica deve avere il buon senso di ascoltare e decidere, ma anche l’umiltà di chiedere a chi vive le questioni nel quotidiano quali possono essere le soluzioni. Anche su questo si può costruire un rapporto diverso tra istituzioni e cittadini”, ha chiarito.











