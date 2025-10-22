Le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni al Senato: il video e il discorso integrale. Da Gaza all'Ucraina, sfide in UE su clima, burocrazia e casa

LE COMUNICAZIONI DI MELONI VERSO IL CONSIGLIO EUROPEO: IL VIDEO E IL DISCORSO IN “PILLOLE”

Con una guerra ancora in corso e una “frenata” da un importante ma ancora fragile accordo di pace, l’imminente Consiglio Europeo in arrivo il 23-24 ottobre 2025 a Bruxelles rappresenta un passaggio molto importante per il presente e il futuro del ruolo UE nel complesso scacchiere internazionale geopolitico. Le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato e alla Camera, con relativo dibattito ancora in corso, provano a fare il punto degli scenari attuali, ribadendo la posizione dell’Italia su entrambi i conflitti e non nascondendo un punto di critica effettiva e formale all’atteggiamento delle istituzioni europee su questi e altri dossier.

Con l’Ucraina ma contro la cessione di territori per “risolvere” il conflitto, senza alcuna possibilità di inviare soldati italiani; con Trump per l’accordo di pace a Gaza, senza riconoscere la Palestina a meno che non vi sia l’effettivo disarmo di Hamas, con l’Italia in primissima fila per i prossimi aiuti in Terra Santa e per la ricostruzione della Striscia dopo il definitivo accordo di pace.

Dopo il ritorno in “seria A” per quanto riguarda l’economia e la stabilità finanziaria del Bel Paese, il Governo punta a “strigliare” l’intera Europa per provare a crescere realmente contro gli impicci burocratici e rimuovendo le regole oppressive sul campo green e competitività. Infine un focus sull’emergenza abitativa del Paese che dipende direttamente da alcune direttive UE da migliorare e innovare: infine, la legge sul clima proposta dalla Commissione non può essere sostenibile se non avrà un vero cambio di approccio alla base.

IL PUNTO SULLE GUERRE: IL RICONOSCIMENTO DELLA PALESTINA, L’ATTACCO ALLA FLOTILLA E IL PIANO DI PACE IN UCRAINA

Un discorso di quasi 40 minuti davanti al Senato, con replica poi alla Camera tramite l’invio del discorso scritto: Giorgia Meloni introduce i temi del prossimo Consiglio Europeo puntando molto sulle scadenze imminenti per i dossier internazionali. Sull’accordo siglato a Sharm da Trump coi Paesi Arabi, l’Italia è stata citata in prima linea (con presente la stessa Presidente del Consiglio, ndr) come protagonista della garanzia politica in Europa, unita all’impegno per la ricostruzione e per il riconoscimento dei due popoli in due Stati. Ad una condizione: «siamo pronti a riconoscere lo Stato di Palestina solo con le giuste condizioni, ovvero con Hamas senza ruoli e disarmato».

Le continue violazioni della tregua operate da Hamas (così come la rappresaglia di Israele, che viene contestata da Meloni) e le esecuzioni dei palestinesi dissidenti per le strade confermano come ieri come oggi e domani, «sono loro il principale nemico dei palestinesi», e che la firma dell’accordo è l’unico vero percorso che possa portare alla realizzazione dei due Stati. Meloni nelle sue Comunicazioni ribadisce che occorrerà un passaggio parlamentare per esprimersi sul percorso di pace in Medio Oriente, «ma sono convinta che tutte le forze non mancheranno di dare il loro contributo» visto l’obiettivo di contribuire alla pace.

L’Italia è stata l’unico Paese in Occidente a sostenere con aiuti sempre la popolazione di Gaza, e assieme alla maggioranza degli italiani «sono orgogliosa di aver rappresentato tutti i cittadini che sanno distinguere tra il cinismo sbandierato a favore di telecamere» – un chiaro riferimento alla vicenda della Global Sumud Flotilla (e le conseguenti piazze pro-Pal) – «e la solidarietà vera e silenziosa».

Sul fronte Ucraina invece l’attualità resta molto fragile e il Consiglio Europeo sarà chiamato a dirimere tanto sul piano di pace in 12 punti messo a punto con Zelensky, quanto sul futuro del riarmo e la difesa: «nostro sostegno al popolo ucraino resta fermo, determinato, nell’unico intento di arrivare alla pace». La pace deve avvenire senza che l’Ucraina venga smembrata, con un percorso negoziale credibile e che assicuri la difesa piena in futuro tanto a Kiev quanto all’intera Europa: così la Premier Meloni in Aula sottolinea la necessità di sostenere gli sforzi di Trump, condannando le politiche «delatorie» della Russia di Putin, che vanno messe alle strette con condizioni chiare per un cessate il fuoco immediato.

Rispondendo alle critiche delle opposizioni e volendo ribadire la posizione del Governo una volta per tutte – come del resto già evidenziato nei mesi scorsi dal Ministro della Difesa Guido Crosetto – la Presidente del Consiglio annuncia che l’Italia non prevede in alcun modo l’invio di propri soldati sul territorio ucraino». L’unica delegazione disposta a partire è quella dei Carabinieri in Medio Oriente per aiutare a Gerico e presso il valico di Rafah, l’Autorità Nazionale Palestinese di Abu Mazen (che verrà in Italia nei primi giorni di novembre) a costruire il Board of Peace, ovvero il governo transitorio della Striscia.

L’EMERGENZA CASA E LA LETTERA ANTI-BUROCRAZIA: COSA HA DETTO LA PREMIER MELONI

Disponibile a trattare su tutti i punti, apprezzando lo sforzo della Presidente Von der Leyen su innovare sul fronte della competitività, la Premier Meloni al Senato si pone nettamente nella posizione di critica costruttiva per le politiche economiche ed energetiche dell’Unione Europea: «l’Italia non può sostenere la revisione di legge sul clima se manca un vero cambio di approccio, basta con l’ideologia irragionevole che mina la credibilità dell’UE».

Assieme ad altri 15 leader europei, la spinta di Meloni, Merz e Macron ha prodotto una lettera inviata alla Commissione Europea per poter accelerare il processo di semplificazione, revisionando le attuali norme e cancellando gli impianti di regolamentazione «non necessari», serve infatti porre rimedio «agli errori del passato». Ed è infine sull’emergenza abitativa che in Consiglio Europeo l’Italia chiede ufficialmente di rispondere alle esigenze della popolazione, visti i sempre più alti costi immobiliari specie per i più giovani.

Come già aveva anticipato durante l’intervento all’ultimo Meeting di Rimini, la Premier Giorgia Meloni ringrazia pubblicamente il leader della Lega Matteo Salvini per aver preparato il Piano Casa con prezzi calmierati alle giovani coppie, «per aiutarle a compiere quel primo passo fondamentale anche per la costruzione di una famiglia».