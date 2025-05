Si sta tenendo in queste ore il vertice – di fatto informale, ma giunto comunque alla sesta edizione – della Comunità Politica Europea, ospitato quest’anno in Albania e al quale ha preso parte la premier Giorgia Meloni unitamente ad altri 47 leader del continente europeo, tra i quali ovviamente l’albanese Edi Rama, l’ucraino Volodymyr Zelensky, il turco Recep Erdogan, ma anche von der Leyen, Starmer, Tusk, Macron e – tra gli altri – Merz: un appuntamento importante, utile per sostenere l’unità territoriale del Vecchio Continente e che, per la premier Meloni, è diventato un’occasione per ribadire il fermo sostegno italiano (e, in un certo senso, europeo) all’Ucraina in guerra contro la Russia.

Partendo proprio da qui, appena giunta a Tirana – ed accolta dall’omologo Rama con l’ormai consueto inchino –, la premier Meloni, in una breve dichiarazione ai giornalisti, ha ricordato che negli ultimi giorni è diventato chiaro al di là “di una certa propaganda chi sia effettivamente disposto a fare passi importanti a favore della pace” e chi è “chiaramente meno disponibile”: il riferimento è al recente invito in Turchia rivolto a Putin e Zelensky per trovare un possibile accordo, al quale il presidente russo non si sarebbe mai presentato.

Per Meloni è chiaro che sia sempre più necessario “un cessate il fuoco incondizionato” per arrivare a una trattativa reale che sappia dare delle “garanzie di sicurezza a Kiev”, ribadendo poco dopo – davanti alla sessione plenaria – che l’Europa deve “continuare a stare dalla parte dell’Ucraina” e chiedere a gran voce la fine della guerra: da questo dipenderà “la nostra sicurezza e libertà”, sostenendo che in tal senso “credo non ci sia nulla di più europeo di un popolo disposto a rischiare tutto” pur di difendere la sua stessa libertà, diventando una sorta di esempio di cosa sia veramente “l’Europa”.

L’intervento di Giorgia Meloni a Tirana: “Per lavorare alla nuova Europa dobbiamo capire innanzitutto chi siamo”

Dall’Ucraina all’Europa – insomma – per la premier Meloni il passo è stato breve, con un appello a quella che lei stessa definisce “riunificazione europea” tra persone che, pur sembrando “diverse tra loro”, fanno parte di “un unico insieme”: dal suo punto di vista, infatti, se si vuole arrivare a “una nuova Europa in un nuovo mondo” non si può pensare di escludere dall’equazione “i Balcani occidentali”, offrendo loro una “chiara prospettiva di integrazione”, che sarebbe innanzitutto “un investimento strategico” per la sicurezza dell’intero continente.

Chiaro è – ha continuato Meloni avviandosi verso la conclusione del suo intervento – che da una visione in cui si incolpano “gli altri” per le volte in cui “l’Europa si dimostra incapace di affrontare le grandi sfide”, si deve passare a una in cui si sceglie se subire passivamente il declino o “combatterlo”: prima di parlare del futuro – spiega – è importante “partire dalle nostre fondamenta” per capire veramente “chi siamo” e che stiamo lavorando tutti all’unico grande obiettivo di “difendere ciò che siamo” in un mondo che corre molto più velocemente di noi.