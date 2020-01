Meloni vs Zingaretti/ “Loda le Sardine, Pd vuole mettere a tacere l’opposizione”

Giorgia Meloni è un fiume in piena contro Nicola Zingaretti: la leader di Fratelli d’Italia condanna il sostegno del segretario Pd al movimento delle Sardine. Intervistato da Bruno Vespa a Porta a porta, il governatore del Lazio ha lodato il movimento nato per combattere il populismo: «Non so se mi sbaglio, ma credo di no: è la prima volta nella storia della democrazia italiana dal dopoguerra che c’è un movimento di massa contro le opposizioni, di solito i movimenti sono sempre contro chi gestisce il potere. Invece contro i valori che sono alla base di leadership che hanno fatto dell’odio la matrice di un’identità». Netta la presa di posizione dell’ex ministro per la gioventù: «Il segretario del Pd Nicola Zingaretti loda le sardine perché “sono il primo movimento di massa che scende in piazza contro le opposizioni”. Praticamente il Pd governa la Nazione e vorrebbe anche mettere a tacere le opposizioni. Come nei peggiori regimi».

MELONI VS ZINGARETTI: “LUI COME NEI REGIMI”

Non è la prima volta che Nicola Zingaretti elogia le Sardine, a suo avviso movimento di persone «che si mobilitano per difendere valori costituzionali che sentono aggrediti». Intervistato da RTL 102.5, il leader dem ha sottolineato che «sono un patrimonio di tutti, di chi crede in certi valori democratici», ribadendo che «non avvantaggiano il Pd ma avvantaggiano la democrazia». E recentemente si è parlato anche di un approdo delle Sardine nel Partito Democratico, questo il commento di Mattia Santori a Radio Capital: «Noi ascoltiamo, osserviamo, ragioniamo, ma questo non significa che ogni approdo proposto vada bene. Abbiamo osservato una serie di dati di fatto. Innanzitutto, il Pd si sta mettendo in discussione, come altre forze di sinistra».





