Meluzzi: “Alda D’Eusanio ha perso il buon senso dopo il coma”/ “Potrebbe soffrire…”

Il professor Alessandro Meluzzi in un’intervista rilasciata sulle pagine del settimanale Nuovo, parla della squalifica di Alda D’Eusanio. La conduttrice è stata espulsa dal Grande Fratello Vip dopo l”insinuazione fatta sulla vita di Laura Pausini. Parole forti che non potevano passare inosservate e che hanno spinto Mediaset ad adottare un provvedimento immediato. Tuttavia, durante la sua breve permanenza nella casa di Cinecittà, Alda D’Eusanio ha pronunciato altre frasi che hanno fatto rumore. Oggi, a spiegare quello che potrebbe essere la causa di tale affermarzione è il professor Alessandro Meluzzi. “Con l’incidente e il coma la D’Eusanio ha perso il concetto del limite e il buon senso. Nel suo caso le inibizioni sono deboli e questo facilita il passaggio all’atto agito o a quello verbale. Perciò va capita, protetta, curata”, tuona il noto psichiatra.



ALESSANDRO MELUZZI: “ALDA D’EUSANIO POTREBBE SOFFRIRE DI DISTURBI TRANSITORI”

L’incidente e il coma potrebbe aver causato dei “disturbi transitori” ad Alda D’Eusanio. Ad ipotizzare ciò di cui potrebbe soffrire la D’Eusanio è proprio Alessandro Meluzzi. “Alda potrebbe soffrire di disturbi transitori della coscienza, legati a una sofferenza circolatoria pregressa. Questo può essere un fatto che fa diminuire le capacità di autocontrollo e soprattutto le inibizioni delle condotte e dei comportamenti, anche verbali”, spiega il professore sulle pagine del settimanale Nuovo. Sulle frasi pronunciate nella casa del Grande Fratello Vip, infine, lo psichiatra aggiunge: “L’ipotesi è che in quella determinata circostanza può avere avuto un’attenuazione della sua vigilanza critica e autocritica, dicendo cose di cui non è in alcun modo responsabile”. L’incidente e il coma, secondo il parere di Meluzzi, dunque, potrebbero aver lasciato degli strascichi su Alda D’Eusanio.



