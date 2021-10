Memo Remigi a Scherzi a Parte/ Cantante scambiato per paziente Rsa: “Non sono Aldo!”

Il grande Memo Remigi, storico cantante milanese, fra gli artisti più noti del panorama musicale italiano, è stato vittima di Scherzi a Parte. Nella puntata di ieri sera hanno fatto credere all’artista di essere un paziente di una rsa, una residenza per anziani, giocando sul fatto che lo stesso, nonostante abbia 83 anni, si creda un giovincello. Enrico Papi, il conduttore, ha introdotto così lo scherzo: “Memo Remigi non si rassegna al passare del tempo. C’è un problema, memo ha 83 anni ma ci scherza sopra. Ad un certo punto si è incontrato una seconda giovinezza, un tour nelle residente per anziani dove può incontrare i suoi fans”.

Ed è proprio in una residenza per anziani in provincia di Brescia che si consuma lo scherzo, visto che Memo Remigi viene intrappolato da una infermiera, facendogli credere di essere in realtà un anziano ricoverato nel centro. Il cantante si esibisce, e durante l’esibizione i vari spettatori, gli ospiti della rsa, continuano a chiamarlo misteriosamente “Aldo”. Fra questi anche un’anziana signora che flirta con lui, cantandogli “io ti darò di più” e facendo sottintendere un interesse sessuale. Finito il concerto Memo Remigi torna nel suo camerino, ma poco dopo viene raggiunto dall’infermiera di cui sopra, che lo fa spostare in un’altra saletta, quella che sembrerebbe essere un ambulatorio.

MEMO REMIGI A SCHERZI A PARTE: IL CANTANTE PERDE LE STAFFE E INVEISCE CONTRO L’INFERMIERA

A questo punto viene fatto stendere sul lettino e gli viene misurata la pressione, e la situazione degenera. L’inserviente, infatti, chiude a chiave Memo Remigi nella stanzetta, e lui perde le staffe: “Non sono Aldo ca*zo! Ma che pastiglia? Guarda che ti do un cazzotto, ma sei sc*ma? ho un treno devo andare via. apri la porta!” E ancora: “Sto perdendo la pazienza! Ma vaffanc*lo te e Aldo, chiamami il direttore, se non apri la porta spacco tutto, ti denuncio. è un covo di pazzi, Aldo stoca*zo, non sono Aldo, mi apri sta porta? Adesso basta”.

Ad un certo punto l’infermiera apre la porta e rivolgendosi all’artista spiega: “Noi abbiamo un paziente che si chiama Aldo Bisazza ed è il suo sosia, il problema è che lui è scappato fingendo di essere lei, io ci rimetto il posto se ti libero”. Memo viene quindi portato nella stanza di questo fantomatico Aldo, e chiuso nuovamente dentro. Nella stanzetta c’è anche un ospite a letto, che si rivela poi essere il cantante Mal, che uscendo da sotto le coperte dice: “Sei su Scherzi a parte!”.



