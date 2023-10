Memo Remigi cacciato dalla Rai dopo il caso Jessica Morlacchi?/ Salta l’ospitata a Domenica In e…

Memo Remigi sparisce dalla Rai: colpa del caso Morlacchi?

Memo Remigi sarebbe dovuto essere ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In. Dopo il caso legato a Jessica Morlacchi, secondo quanto riporta Davide Maggio, il cantante sarebbe dovuto tornare in Rai: “L’ottantacinquenne avrà modo così di raccontarsi al cospetto di Mara Venier” si legge sulla fonte.

E ancora: “Una lunga carriera in cui non è mancato un periodo di scarsa visibilità fino ad una ritrovata giovinezza – grazie alla partecipazione a programmi come Propaganda Live, Ballando con Le Stelle e Oggi un Altro Giorno – poi improvvisamente stoppata a causa di quanto accaduto lo scorso ottobre. Durante un promo della trasmissione di Rai1, il cantante, pensando probabilmente di fare una cosa goliardica, ha palpato il sedere dell’opinionista Jessica Morlacchi“. Secondo l’indiscrezione di TvBlog, però, Remigi avrebbe dato forfait all’ultimo minuto sia Domenica In che a I fatti vostri. Che la sua assenza sia legata al caso della cantante romana? Al momento, sembra che l’artista non abbia voluto rilasciare dichiarazioni in merito.

Dopo le dichiarazioni che Memo Remigi ha rilasciato al Corriere della Sera, Jessica Morlacchi ha replicato in modo piccato definendo il gesto del cantante come “molestia”. “Mi fa male leggere ancora cose del tipo ‘sintonia’ e ‘complicità’ riguardo quel gesto. Abbiamo sempre scherzato a livello VERBALE. Nella mia vita non ho mai permesso a NESSUNO di giocare con le mani. Chi mi conosce bene sa come reagisco” ha affermato Morlacchi sui social.

E ancora: “Sono una persona buona ma questo non significa che io sia ‘ingenua’. Quindi mi piacerebbe non sentir più parlare di complicità quando si tratta di mani addosso. Non confondiamo mai lo scherzo verbale con altro” ha affermato la cantante confutando le affermazioni di Remigi. Ai microfoni del Corriere della Sera, infatti, l’artista ha dichiarato: “La mano sul fondoschiena? E’ stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità: dopo il fattaccio l’avevo chiamata ma non mi ha mai risposto“.

