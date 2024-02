Memo Remigi, chi è la moglie Lucia Russo/ “Sono ancora illuminato dalla sua luce”

Chi è Lucia Russo la moglie di Memo Remigi

Memo Remigi oggi sarà ospite a BellaMa’ di Pierluigi Diaco. Il celebre cantante, cacciato dalla Rai dopo il caso Jessica Morlacchi, tornerà in onda su Rai2. Chi è la moglie di Memo Remigi, Lucia Russo? La donna è morta il 12 gennaio del 2021 e ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dell’artista, che ha ricordato così la compagna di una vita con una speciale dedica, a testimonianza della centralità nella sua vita.

“La luce che hai portato nella mia vita illumina ancora il mio cammino quotidianamente nonostante il fatto che non sei più con me. Ecco quanto sei stata meravigliosa per la mia vita e ancora lo sei, perché in questa lunga vacanza che ormai ti sei concessa da un bel po’, so che lì dove sei ti trovi da… Dio. Per cui, amore mio, aspettami che, come ti ho detto, ho ancora alcune cose da sistemare poi ti raggiungerò anch’io” ha scritto Remigi in dedica alla moglie. Dall’ amore tra Memo Remigi è nato anche Stefano, il figlio di Memo che ha seguito le orme di suo papà iniziando la sua carriera professionale in prima battuta come musicista e successivamente come regista. Padre e figlio hanno sempre avuto un legame speciale.

La speciale dedica di Memo Remigi alla moglie Lucia Russo

Il cantante Memo Remigi è stato legatissimo alla donna della sua vita per cui ha scritto ANCHE “Innamorati a Milano”, la sua canzone più conosciuta. “Ci conosciamo da quando abbiamo 21 anni, io stavo a Como e lei a Milano. Tutti i giorni andavo a trovarla in treno e la grande città mi metteva paura, ma allo stesso tempo mi incuriosiva. Tutti hanno fretta, c’ è caos. Così nasce l’ idea di raccontare quel nostro amore sotto il Duomo” – ha detto il cantante che abbiamo visto negli ultimi anni anche a Ballando con le Stelle.

Nel corso dell’ultimo anno la vita di Memo Remigi è cambiata. Lo ricordano come paroliere, autore, conduttore radiofonico e televisivo e associano il suo volto alla famosa trasmissione Un dico per l’estate per le sue prime esibizioni. Purtroppo, l’uomo è stato travolto da una terribile bufera mediatica lo scorso anno e i fan sono curiosi di scoprire cosa fa attualmente.











