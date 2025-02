Memo Remigi e la toccante dedica per Lucia Russo

Dopo una vita trascorsa insieme, nel 2021 Memo Remigi si è ritrovato a dire addio alla sua Lucia Russo, il cantante e paroliere ha perso l’amata moglie, con la quale ha condiviso sofferenze e gioie nell’arco dell’esistenza. La donna, dopo aver fatto i conti per diverso tempo con una brutta malattia, ha perso la vita, lasciando un vuoto immenso nel cuore di Memo Remigi, che in una toccante dedica per la moglie scomparsa si è lasciato andare a una promessa:

Mattia Zenzola, chi è la fidanzata?/ La passione esplosiva con Benedetta Vari conosciuta ad Amici

“Prima o poi la raggiungerò anch’io” le parole dell’artista che in una intervista concessa a Pierluigi Diaco aveva colto l’occasione per raccontare il matrimonio vissuto: “Ho avuto al mio fianco una donna molto forte e questo per me è stato un valore aggiunto”. Lo showman in diverse occasioni ha ricordato la sua Lucia Russo, dalla loro emozionante storia d’amore è nato anche il figlio Stefano, che a sua volta ha regalato quattro nipoti al cantante di Innamorati a Milano.

Cristiano De Andrè, chi è figlio Fabrizio De Andrè/ Dalla moglie al rapporto col padre: "Ho capito che..."

Memo Remigi, il caso Jessica Morlacchi: “Ci siamo chiariti”

Dopo una ritrovata popolarità grazie a Serena Bortone, che ha fatto diventare Memo Remigi ospite fisso della sua ex trasmissione Oggi è un altro giorno, il cantante milanese è stato travolto dalle polemiche per il caso Jessica Morlacchi.

“Abbiamo condiviso tanti momenti lavorativi insieme, ci siamo risentiti al telefono e anche lo scorso agosto quando gli ho raccontato del Grande Fratello, abbiamo concluso una telefonata di mezz’ora in cui lui mi ha fatto gli auguri, io e Memo ci vogliamo assolutamente bene, io sono una che perdona” ha ammesso l’ex concorrente del reality di Canale Cinque sul rapporto con Memo Remigi. Memo Remigi finì nell’occhio del ciclone dopo una palpata al lato b della cantante ed ex leader dei Gazosa che scatenò fiumi di polemiche e portò al suo allontanamento da Oggi è un altro giorno.

Francesca Alotta ha un marito? "In passato vissuto un amore tossico"/ "Sono stata tradita"