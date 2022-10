Memo Remigi e la palpatina alla Morlacchi, Barbara D’Urso rompe il silenzio/ “Non commento perché…”

Barbara D’Urso rompe il silenzio sull’ex Memo Remigi e le accuse di molestie per la palpatina a Jessica Morlacchi

Anche a Pomeriggio 5 si parla delle accuse di molestie contro Memo Remigi iniziate dopo il servizio di Striscia La Notizia in cui viene mostrato il musicista che palpeggia il sedere di Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno. Le reazioni in studio sono disparate: c’è chi come la giornalista Annalia Venezia condanna assolutamente il gesto e chi, invece, come Samatha De Grenet lo sminuisce, dandogli un’accezione giocosa.

“Non la vedo così grave, non le ha dato questa palpata che dicono… Lei poi non ha tolto la mano, se l’è rimessa sulla vita! Se era tanto infastidita l’avrebbe tolta definitivamente!” è il punto di vista delle De Grenet, alla quale si associa anche Morena Zapparoli, sottolineando che il gesto del palpeggiare il sedere si usa anche tra attori e attrici come portafortuna. C’è chi però preferisce non esprimersi sulla vicenda ed è Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso: “Non commento Memo Remigi perché…”

La conduttrice apre infatti l’argomento annunciando che lei non si esprimerà sulla questione “Per motivi che ben sapete”. In realtà non tutti sanno che Barbara D’Urso e Memo Remigi hanno vissuto in passato una storia d’amore ed è proprio questo il motivo per il quale lei decide di non esporsi sulla questione.

Fu proprio Memo, in un’intervista di qualche tempo fa, a raccontare alcuni dettagli di questa storia d’amore: “Io e Barbara abitavamo in un monolocale vicino a piazza Napoli, la portavo con me nelle tv private, le spiegavo come muoversi, come parlare, molti miei colleghi cercavano di aiutarla, sapendo che era la mia ragazza. Pippo Baudo la prese a Domenica In”.

