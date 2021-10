Memo Remigi e Maria Ermachkova, Ballando con le stelle/ Finita la quarantena?

Memo Remigi e Maria Ermachkova, torna a Ballando con le stelle dopo un super recupero dal covid-19?

Da Memo Remigi e Maria Ermachkova ci si aspetta sempre il meglio, visto che le premesse ci sono tutte. Ballando con le stelle ha visto Remigi costretto a casa per la quarantena, ma oggi dovrebbe tornare al suo posto sul palcoscenico. Le performance sin ora sono state all’altezza della situazione, sono riusciti ad incantare i giudici e il pubblico grazie alla loro intesa formidabile. Memo Remigi è un bravo allievo, la dimostrazione vivente che a 80 anni è possibile ancora mettersi in gioco e affrontare sempre nuove sfide. Maria Ermachkova possiede tutti i requisiti adatti per creare coreografie in grado di continuare ad incantare i giudici e tutto il pubblico. Un percorso senza ostacoli che si spera possa continuare così anche se ogni ballo rappresenta una nuova sfida, i passi e i movimenti da fare non sempre sono semplici. L’auspicio è quello che la coppia continui il cammino dimostrando affinità ed empatia in ogni performance.

Memo Remigi, il pubblico di Ballando con le Stelle è tutto per lui

Memo Remigi è uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione, in quanto nonostante la sua età si sta rivelando un grande lavoratore. Il suo impegno e buona volontà è palese e anche la seconda performance ha riscontrato il parere favorevole dei giurati. Sabato scorso il cantante dopo l’esibizione ha raccontato la triste vicenda che riguardava sua moglie, dichiarando di sentire molto la sua mancanza, dopo la puntata è stato davvero doloroso tornare a casa e non trovare nessuno, sarebbe stato bellissimo condividere questa bellissima esperienza con lei. La sua esibizione ha convinto tutti, è palese quanto la sua grande conoscenza della musica gli sia di grande aiuto, si muove benissimo in pista e i voti dei giudici sono tutti ottimi.

Solo entusiasmo e un pizzico di sofferenza da parte del cantante, che durante la clip di presentazione ha ricordato la compagna di una vita venuta a mancare a gennaio scorso. Fabio Canino si dichiara commosso, mentre la presidentessa Carolyn Smith ammette che secondo lei Memo Remigi è il concorrente perfetto. Il cantante ha instaurato un bel rapporto con i giudici che apprezzano molto l’energia che dimostra sul palco. Memo Remigi è un vero animale da palcoscenico, le sue dichiarazioni sono di gratitudine nei confronti dei tanti apprezzamenti ricevuti.

Maria Ermachkova, discrezione e riservatezza ma…

La maestra di ballo latino Maria Ermachkova fa parte del cast fisso di Ballando con le Stelle da molti anni ed ha sempre colpito per la sua discrezione e riservatezza. Nei confronti del suo partner ha solo parole di stima perché è pronto a mettersi in gioco senza difficoltà. L’entusiasmo è palese e i giudici ne sono affascinati, tra i due c’è molta intesa, lei è un’insegnate capace e il suo partner ne trae tutti i vantaggi. Una grande rivelazione, una sorpresa piacevole che le fornisce la giusta carica per andare avanti sempre meglio. Il rapporto dell’insegnante con i giudici si basa sulla cordialità, anche in virtù del fatto che riesce a far emergere sempre bene il suo partner. La maestra è una grande professionista e possiede doti straordinarie evidenti a chiunque.

