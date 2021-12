Memo Remigi e Maria Ermachkova, Ballando con le stelle/ Il fattore età peserà?

Memo Remigi e Maria Ermachkova, pronti alla rivincita a Ballando con le stelle

La coppia formata da Memo Remigi e Maria Ermachkova ha lasciato Ballando con le stelle due settimane fa, nel ballottaggio contro l’ex rugbista Alvise Rigo. Memo si era distinto per una grande dinamicità nonostante la veneranda età di 83 anni. Una esplosività che gli è valsa il pass per tante puntate e che lo ha tradito solo a un passo dalla semifinale. La puntata dei ripescaggi si avvicina e rappresenta un’opportunità più unica che rara per i concorrenti che sono stati eliminati o sono stati costretti al ritiro nell’arco della trasmissione.

Non sarà sicuramente facile per Memo riuscire a fronteggiare coppie composte da membri più giovani e atletici, in particolare Bianca e Mietta. Tuttavia, la sua vitalità e la bravura di Maria potrebbero permettergli, incredibilmente, di portare a casa il ripescaggio e giocarsi la finale. A sostenerlo, poi, ci sarà anche il pubblico che, complice anche la sua simpatia, adora Memo! Questo potrebbe rappresentare una spinta ulteriore per il concorrente che ha tutta la voglia di mettersi in gioco fino alla fine.

Memo Remigi e Maria Ermachkova, non sarà facile accedere alla finale. Serve qualcosa in più

L’obiettivo di Memo Remigi e Maria Ermachkova, attraverso la partecipazione al programma Ballando con le stelle, è sempre stato quello di dare un esempio alle persone che, come l’artista, sono un po’ avanti con l’età. Tante le dichiarazioni in questo senso da parte del cantante, il quale si è detto felice di essere un esempio di vitalità e di speranza, con l’intento di educare le persone a non sottovalutare gli anziani e di dimostrare agli stessi che è ancora possibile mettersi in gioco, divertirsi, stare in mezzo a chi è più giovane e sfidare i propri limiti. Un traguardo, questo, sicuramente raggiunto da Memo che, insieme alla sua maestra Maria, ha portato gioia di vivere e stupore tra i giudici e gli spettatori di Ballando con le Stelle. Al suo fianco la solarità di Maria Ermachkova ha conquistato proprio tutti, fra cui certamente la ballerina professionista che lo accompagna in questo bellissimo percorso di crescita personale: Maria Ermachkova. La donna, classe 1984 e proveniente dalla fredda madre Russia, si è da subito calata perfettamente nella parte della compagna di un assoluto personaggio di spicco come Memo Remigi.

Lei è una tra le insegnanti più apprezzate del format nonostante sia all’interno della famiglia di Ballando con le Stelle da soli due anni: ha fiancheggiato Tullio Solenghi portandolo ad avere grandi soddisfazioni ed ora si sta ripetendo con il buon Remo. Una coppia assolutamente ben assortita, con Maria che asseconda lo spirito goliardico e giullaresco del suo vip, senza però disdegnare la preparazione di performance dal tono sicuramente molto più alto e complesso. Il rapporto fra i due è complice, un binomio che può paragonarsi a quello tra zio e nipote o fra padre e figlia. Lei lo rispetta e lui la esalta. Un rispetto che si porta dietro anche nei confronti della giuria che, a dire il vero, li ha sempre apprezzati e premiati. Tuttavia, mai una parola fuori posto: né da parte di Maria, né da quella di Memo. Tanto che hanno affrontato persino la sconfitta allo spareggio con grande sportività e allegria.



