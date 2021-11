Memo Remigi e Maria Ermachkova, Ballando con le stelle/ Ora il paso doble

Ballando con le Stelle 2021: Memo Remigi e Maria Ermachkova, spazio al paso doble?

Memo Remigi e Maria Ermachkova finora non hanno deluso le aspettative della giuria di Ballando con le stelle 2021. Questa in diverse occasioni ha premiato i suoi sforzi dandogli dei sonori 10. Nella prima puntata hanno presentato un buggie, poi un salsa, ha proseguito la sua corsa con un valzer che ha lasciato tutti di stucco, ha rallegrato i cuori con un samba e ci ha fatto sognare con il charleston. Cosa manca nella lista? Un bel paso doble? Chissà! Quello che non viene meno a Memo è la professionalità e la voglia di vivere. Dopo cinque puntate e i commenti che si leggono sotto i suoi post, si percepisce come la gente sia innamorata di lui.

Memo Remigi ha scelto di partecipare al programma con un obiettivo da raggiungere: stimolare le persone anziane a uscire da casa e a muoversi evitando di trascorrere le giornate sedute sul divano. La scorsa settimana ha voluto coinvolgere la sua insegnante Maria e l’ha portata al Testaccio per farla incontrare con i suoi amici di “Propaganda Live”. Memo sembra essere ritornato ragazzino, all’interno dello show sta facendo un percorso brillante. Nella “Prova speciale” ha ballato il salsa riempiendo la coreografia con l’hula hope e se l’è cavata egregiamente. Il ballo che ha presentato in puntata a Ballando con le stelle 2021 è stato un charleston accompagnato dalle note di “Billie Jean”, il successo di Micheal Jackson. É voluto entrare talmente nella parte che non ha rinunciato al moonwalk e al calzino bianco sotto il pantalone corto. La giuria è rimasta estasiata dalla sua performance e lo ha promosso a pieni voti: 47 punti.

Memo Remigi e Maria Ermachkova, una sorpresa continua

Memo Remigi, con al fianco Maria Ermachkova, ci sorprende ogni settimana a Ballando con le stelle, ha iniziato con la ruota e sabato ci ha stregato con il moonwalk. Selvaggia Lucarelli ha osato dire che sogna una finale con Valeria Fabrizi e Memo Remigi, non la si può biasimare. Lunedì il cantante è stato ospite a “Storie italiane” dove ha detto come la sua insegnante sia fondamentale, non solo perché gli insegna i passi di danza, ma perché gli sta vicino, lo sostiene e lo incoraggia nei momenti di sconforto, quando le energie vengono a mancare e desidera soltanto mollare tutto. É in questi momenti difficili che la ballerina interviene con la sua grinta e lo incoraggia ad andare avanti e a non arrendersi. Queste dinamiche per il cantante non sono fondamentali solo per riprendere gli allenamenti, ma sono consigli che mette in pratica in qualsiasi momento che si trova in difficoltà. Memo regala ogni settimana tante emozioni, porta dentro le case una sferzata di vita e il pubblico social lo ringrazia perché è messaggero di ottimismo nei riguardi della vita.

A Ballando con le stelle Maria Ermachkova cerca sempre di assecondare le richieste del suo allievo, anche se a volte è costretta a dire di “no” per non mettere a rischio la sua salute. A “Storie italiane” la ballerina ha raccontato che Memo ogni settimana offre momenti di leggerezza, ma dietro alla sua esibizione goliardica e spensierata c’è molto lavoro e grande impegno. I consigli di Maria per l’artista sono iniezioni di vitalità, lei sa come dargli l’energia giusta per farlo ripartire. Memo è molto riconoscente nei riguardi della sua insegnante, che è riuscita a tirare fuori il “ballerino” che è in lui e perché gli ha fatto conoscere quanto sia dura la disciplina della danza. Maria si sta divertendo con il suo allievo proponendogli generi diversi per tirare fuori tutto il bagaglio del cantante. Al pubblico di Ballando con le stelle questi messaggi positivi arrivano. Visitando il profilo Instagram di Maria ci siamo imbattuti in un post scritto da un utente che racconta al cantante le sofferenze che ha passato nella vita dopo la morte della moglie. Purtroppo non è riuscito a metabolizzare il lutto ed è caduto in depressione che con gli anni lo hanno reso disabile. Il suo desiderio è tornare alla normalità e ha promesso che se dovesse accadere si iscriverà a una scuola di ballo e seguirà il suo esempio.



