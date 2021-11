Memo Remigi e Maria Ermachkova, Ballando con le stelle/ Serve un passo in avanti

Memo Remigi e Maria Ermachkova, torna a convincere a Ballando con le stelle ma serve di più

Memo Remigi e Maria Ermachkova hanno emozionato molto il pubblico dopo un omaggio toccante alla moglie defunta, Lucia Russo a Ballando con le stelle. Questo cantante e ora aspirante danzatore, balla al meglio una coreografia che inizia con le note della canzone dedicata al suo amore, chiamata ‘Innamorati a Milano’. Memo Remigi questa volta aspetta una posizione in classifica differente rispetto alla scorsa settimana, quando aveva deluso i giudici nella puntata. Davanti a tanti commenti belli, l’uomo vorrebbe i fatti questa volta e la sensazione è stata che al termine della puntata in questione, Memo otterrà qualche consenso in più.

Si tratta di uno dei partecipanti maggiormente apprezzati dell’edizione di quest’anno di Ballando con le stelle, poiché, nonostante la sua età si è visto che è un bravo lavoratore. La sua buona volontà e il suo impegno sono palesi e anche la seconda esibizione ha avuto successo. L’esibizione ha convinto davvero tutti, si vede subito che la conoscenza che ha della musica lo aiuta tanto, si muove molto bene in pista e i voti dei giudici sono stati ottimi. Valeria Fabrizi è arrivata al primo posto in classifica nella quarta puntata del programma, sia per i voti che ha avuto dalla giuria, ma anche dal tesoretto che Erra ha voluto però condividere con Memo e la sua maestra di ballo. Grazie a ciò, la coppia è riuscita ad arrivare al secondo posto in classifica.

Chi è Memo Remigi, l’amore per la moglie e la tragica morte

Il vero nome di Memo Remigi è Emidio Remigi, si tratta di un cantante, conduttore alla radio e alla televisione, di 83 anni. Lui è nato a Erba, in Lombardia e la sua carriera è di ben 50 anni e ha regalato ai suoi fan delle canzoni molto conosciute come Innamorati a Milano, l’Amore e C’era la notte. L’esordio come cantante è avvenuto nell’anno 1969 con il disco Un ragazzo, una ragazza, ma uno dei suoi maggiori successi riguarda quattro anni prima, con Innamorati a Milano, ancora oggi una delle canzoni più conosciute. Nella puntata precedente, dopo l’esibizione, il cantante ha parlato di un triste avvenimento che ha riguardato sua moglie e ha detto di sentire molto la sua mancanza. Dopo l’emozionante puntata di Ballando con le stelle è stato doloroso tornare nella sua abitazione e non trovare nessuno, per lui sarebbe stato molto bello condividere quest’esperienza con lei.

Maria Ermachkova: la maestra di Ballando con le Stelle e il “miracolo” su Memo Remigi

La maestra di ballo Maria Ermachkova fa parte del cast fisso di Ballando con le stelle, da diversi anni ed è sempre piaciuta per la sua riservatezza. Lei stima molto Memo, poiché nonostante la sua età, riesce a mettersi senza nessuna difficoltà in gioco. C’è molto entusiasmo e i giudici li amano; la maestra è sempre in grado di far emergere il suo allievo, è una professionista.



