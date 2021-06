Memo Remigi “Gianni Bella è morto”: gaffe su Rai1/ Serena Bortone “Ma è vivo!”

Gaffe di Memo Remigi in diretta a Oggi è un altro giorno. Il cantante e musicista, presenza fissa nel cast del programma condotto da Serena Bortone su Rai1, ha voluto omaggiare i fratelli Bella, Gianni e Marcella, nel corso dell’appuntamento di oggi, 14 giugno. Un omaggio ai fratelli nato dalla presenza in studio in qualità di ospiti di Anna Falchi e suo fratello Sauro. Nell’omaggiarli, Memo Remigi ha voluto fare una piccola introduzione ed è qui che ha commesso una gaffe: “Gianni Bella e Marcella sono stati fratello e sorella. Purtroppo Gianni non c’è più ma ha scritto delle cose fantastiche!” Così ha cantato “Montagne Verdi” e “L’emozione non ha voce”. Una volta finita l’esibizione insieme a Jessica Morlacchi, è stata Serena Bortone a prende immediatamente la parola per smentire l’errore commesso da Remigi: “Preciso che a Gianni Bella gli abbiamo allungato la vita perché è vivo!” Risate in studio da parte di tutti e piccolo imbarazzo per Memo Remigi che ha però preferito non commentare la gaffe commessa.

