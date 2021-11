Memo Remigi, il flirt con Barbara D’Urso/ “Abitavamo in un monolocale….”

Memo Remigi non ha mai nascosto di essere scivolato e incappato in errore nel corso della sua vita. Ci riferiamo, nello specifico, quando ha ceduto ad alcune “tentazioni” che il mondo dello spettacolo gli ha riservato. Il famoso paroliere e conduttore, oggi impegnato a Ballando con le Stelle 2021 . dove sta regalando vere e proprie perle dentro e fuori dal palco – ha vissuto momenti di confusione e sbando in alcune fasi della sua vita.

Memo Remigi e Maria Ermachkova, Ballando con le stelle/ Ora il paso doble

Come quando incontrò Barbara D’Urso e per stare con lei tradì la moglie Lucia che poi lo cacciò fuori di casa. “Aveva fatto bene, aveva capito che non era una storia da una notte e via…”, aveva ammesso l’ottantatreenne in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. “Poi però ci siamo risposati, con nostro figlio Stefano come testimone. Ci siamo amati moltissimo”, le sue parole in merito al ritorno di fiamma con la moglie Lucia.

Memo Remigi/ "Mia moglie Lucia? Soffiata a un amico, ci siamo sposati due volte"

Memo Remigi e Barbara D’Urso: “Abitavamo in un monolocale….”

Tornando alla storia con Barbara D’Urso, il paroliere snocciola i suoi ricordi, descrivendo minuziosamente le scintille e i sentimenti provati per la famosa conduttrice, che all’epoca era ancora agli inizi della sua carriera. “Era appena arrivata a Milano, ingenua, inesperta della vita, sono stato il suo mentore, le ho insegnato un po’ di cosine, l’ho protetta da certi ambienti, anzi l’ho salvata. Avevo trentanove anni, lei diciannove”, ha raccontato il cantautore, svelando quindi il vero motivo della rottura con la moglie Lucia.

Memo Remigi, Innamorati a Milano dedicata alla moglie Lucia Russo/ "La mia fortuna.."

Sulla storia con la D’Urso, Memo ricorda con piacere la convivenza e i consigli forniti alla showgirl per fare carriera: “Io e Barbara abitavamo in un monolocale vicino a piazza Napoli, la portavo con me nelle tv private, le spiegavo come muoversi, come parlare, molti miei colleghi cercavano di aiutarla, sapendo che era la mia ragazza. Pippo Baudo la prese a Domenica In”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA