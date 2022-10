Memo Remigi/ La moglie Lucia, Barbara D’Urso e la palpatina a Jessica Morlacchi

Memo Remigi: la mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi

Memo Remigi, autore della celebre canzone “Innamorati a Milano”, si è reso protagonista di un gesto poco romantico nei confronti della collega Jessica Morlacchi: lo scorso venerdì 21 ottobre in diretta su Rai 1, durante il lancio della puntata del programma “Oggi è un altro giorno”, il cantante ha fatto scivolare la mano sul fondoschiena dell’ex leader dei Gazosa. Il video è diventato virale sui social, da lì la decisione della Rai di recedere il contratto. Nella puntata di ieri, Serena Bortone ha confermato che Memo Remigi non fa più parte degli “affetti stabili” del programma: “Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi, di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica”.

Memo Remigi: il matrimonio con Lucia e Barbara d’Urso

Memo Remigi ha affidato ai social la sua nota di scuse: “Ci tengo però a precisare che quanto accaduto, sicuramente mal riuscito rispetto ai suoi intenti, era soltanto un gesto innocente e scherzoso nei confronti di una stimata collega di lavoro. Mi scuso con Jessica se con il mio gesto ho potuto urtare la sua sensibilità e coinvolgerla, suo malgrado, in questa spiacevole vicenda”, ha scritto il cantante. Remigi ci tiene a ricordare che ha sempre avuto grande rispetto per il genere femminile “per il quale ho scritto la maggior parte delle mie canzoni”. Memo Remigi, 84 anni, è stato sposato per 55 anni con Lucia Russo, scomparsa il 12 gennaio 2021. Un matrimonio lungo, iniziato nel 1966, “con qualche “scivolata d’ala”, come ha lui stesso ammesso in una intervista a Repubblica. Il cantante ha 39 anni (e un figlio, Stefano) quando conosce Barbara D’Urso, appena arrivata a Milano. La loro relazione dura quattro anni: “Finì quando lei mi disse che voleva un marito e dei bambini, io avevo già dato, era giusto lasciarla libera. E tornai da mia moglie”. Memo e Lucia si sono risposati una seconda volta e sono rimasti insieme fino alla morte della donna: “Ci siamo amati moltissimo, per me è stata fidanzata, sposa, amante e mamma, tutto”.

