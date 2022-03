Memo Remigi, la storia d’amore con Barbara D’Urso/ “Lei voleva sposarmi”

Memo Remigi sta vivendo una seconda giovinezza artistica da quando fa parte del cast di “Oggi è un altro giorno“, condotto da Serena Bortone. Questa esperienza gli ha permesso di superare con meno difficoltà il dolore per la scomparsa della sua amata moglie Lucia, che lui ha sempre considerato la donna della sua vita, da cui ha avuto il suo unico figlio, Stefano.

In passato, però, l’interprete di “Innamorati a Milano” ha avuto una love story con Barbara D’Urso, relazione che non può essere definita una semplice scappatella, come ne aveva avute in passato, sempre perdonate dalla consorte. La conduttrice, infatti, sembrava intenzionata a fare sul serio e pensava addirittura di coronare quel rapporto con il matrimonio.

Memo Remigi e la storia d’amore con Barbara D’Urso: la verità che non ti aspetti

Qualche mese fa Barbara D’Urso non aveva gradito l’atteggiamento di Memo, che aveva parlato esplicitamente della loro liason. Quello per lei sarebbe stato un legame di poco conto, mentre la realtà, a detta del cantante, sarebbe stata ben diversa.

“A 39 anni ho iniziato una storia con una donna più giovane di 20. Era una storia seria, non una semplice avventura. Anche mia moglie lo capì e non me la perdonò – ha raccontato il cantante a ‘DiPiù’ -. Lei si sentiva umiliata, le davano fastidio le chiacchiere della gente e così chiese il divorzio. Ma anche allora, visto che avevamo un figlio in comune, non ci siamo persi di vista, e il nostro legame non si è mai effettivamente rotto. Quando la mia nuova compagna mi chiese di sposarla, di avere un figlio, l’ho lasciata andare: ‘Ho già dato, un figlio e una famiglia ce li ho. Non posso accontentarti ed è giusto che tu faccia la tua vita”. L’artista milanese è così tornato dalla moglie e non l’ha lasciata fino alla fine.

